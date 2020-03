Vedení přerovské radnice chce na dubnovém jednání přesvědčit zastupitele, aby zvedli ruku pro prodej zchátralých budov v centru města. Je to prý cesta, jak je zachránit.

Když zastupitelé před třemi lety rozhodovali o prodeji nepotřebného majetku města, na historické domy na Masarykově náměstí si nenechali sáhnout.

Ukázalo se, že to ale nebylo šťastné rozhodnutí. Objekty, které se podařilo prodat, našli rychle kupce a také nové využití. Z bývalého Chemoprojektu bude centrum pro seniory s Alzheimerovou chorobou, ve zchátralé budově v Čechově ulici vzniknou byty.

Havarijní stav

„Situace je neudržitelná a řada objektů v majetku města je v havarijním stavu. Pokud chceme koupit administrativní budovu na náměstí T. G. Masaryka 16 a zrekonstruovat ji pro potřeby magistrátu, tak musíme něco prodat. Na jednání v dubnu proto předložím koncepci, která má říci, které nemovitosti v majetku města ponechat, a které ne,“ shrnul náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

„Budeme postupovat případ od případu tak, abychom mohli ovlivnit další osud a využití objektů, kterých se chceme zbavit. V plánu je i prodej některých pozemků,“ nastínil.

Zchátralý vzhled historických budov na Masarykově náměstí, které centrum města zrovna nereprezentují, kritizuje i opozice.

„Je to důsledek dlouholeté nerozhodnosti, co s radnicí a s knihovnou. Například Blažkův dům může mít zajímavý potenciál, i když vyžaduje větší investici, podobně jako budova na náměstí T. G. Masaryka 8. To, že se na tento dům dávaly billboardy a reklamní bannery, aby zakryly vzhled fasády, považuji za totální kulturní úpadek,“ zhodnotil zastupitel Jan Horký (SpPP).

Prodeje budov do soukromých rukou by se prý nebál.

„Není to špatně, ale musejí být správně nastavené podmínky. Například domy v jihozápadní části náměstí se mohou klidně rozprodat, ale tak, aby zde nevzniklo třeba nové nákupní centrum,“ soudí.

Jiné představy

Vzhled objektů na náměstí odpovídá podle radní Lady Galové (ANO) tomu, že se do nich v minulosti neinvestovalo.

„Současný stav je důsledkem vývoje názorů, rozdílných priorit vládnoucích koalic a i skutečnosti, že se k nám investoři příliš nehrnou,“ je přesvědčena.

Každá z předchozích vlád na radnici měla totiž jinou představu - ať už to byla revitalizace jihozápadní části nebo návrhy na využití „osmičky“ na Masarykově náměstí.

„Existovaly vize jejího přebudování na obchodní pasáž, penzion, obchody a ve hře byl i prodej budovy. O využití se ale nakonec nerozhodlo,“ zmínila.

Blažkův dům a přilehlé nemovitosti měly zase posloužit pro velký projekt radnice s knihovnou.

„Pro tuto koncepci existovala už i dokumentace pro územní rozhodnutí, ale na revitalizaci se nakonec nepřistoupilo. Pokud se bude některý majetek jevit jako zbytný, je potřeba nebát se rozhodnutí o jeho případném prodeji,“ uzavřela radní.