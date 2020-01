Straně tehdy zřejmě zvýšil popularitu odchod z radniční koalice a dobrý výběr kandidátů. Teď překvapila podruhé - její čtyři zastupitelé změnili politický dres a rozhodli se hájit barvy hnutí občanů Trikolóra Václava Klause mladšího.

„Když jsme vstupovali do Evropské unie, byla to pro mě radost. Nezávislé suverénní státy se daly dohromady, abychom mohli lépe cestovat a lépe plynulo zboží. Za těch deset let jsme se ale posunuli tak, že vlády různých států standardně překračují pravidla v ekonomické migraci a kulturní společnost se mění na multikulturní. Přináší to obrovské problémy v kriminalitě a dalších otázkách,“ vysvětlil svůj vstup do Trikolóry lídr uskupení Za prosperitu Přerova Radek Pospíšilík.

Do hnutí Trikolóra vstoupili všichni čtyři zastupitelé strany Za prosperitu Přerova a jeho místních částí - kromě Radka Pospíšilíka také Věra Václavíčková, František Hrabina a Libor Slováček.

Dvě desítky členů

Zástupci hnutí by se chtěli zaměřit na nadcházející krajské volby - o křesle senátora ale zatím neuvažují.

Místní organizace hnutí Trikolóra vznikla v Přerově loni v prosinci a dnes má dvaadvacet členů.

„Založili jsme organizace v Hranicích, Lipníku a těsně před vznikem je i další v Kojetíně,“ řekl.

Zastupitel František Hrabina se svěřil s tím, že mu myšlenky hnutí připadají jasné a srozumitelné.

„Problémy se nazývají pravými jmény a ne, že se něco zamlčuje a mlží,“ shrnul.

Pro zastupitelku Věru Václavíčkovou, která je ředitelkou Základní školy J. A. Komenského v Předmostí, by mělo dojít především ke změnám v oblasti školství.

„Je to jeden ze základních stavebních kamenů společnosti a všichni teď debatujeme o tom, jaký dopad měla inkluze, a jak se úroveň vzdělávání pomalým tempem snižuje,“ konstatovala.

Co s odpadem v Přerově?

Přerovská Trikolóra představila i jedno konkrétní téma, kterým chce na jednání zastupitelstva znovu rozvířit debatu na téma likvidace odpadu.

Zastupitelé totiž loni na podzim schválili nákup akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a pro Přerov to znamená, že bude v otázce likvidace komunálního odpadu postupovat společně s městy Olomouc nebo Prostějov.

Zastupitelé, kteří nově hájí barvy Trikolóry, si ale myslí, že by mohl být systém likvidace odpadů pro občany Přerova výhodnější - i s ohledem na ekologickou zátěž a dopravu.

Obávají se také razantního zvýšení poplatku za komunální odpad v příštích letech. Chtěli by se proto vrátit k debatě o malém zevo (zařízení pro energetické využití odpadu), o kterém se už v minulosti v Přerově mluvilo.

„Materiál předložíme na jednání zastupitelstva poté, co ho projednáme s odborníky a ekology. Je to zároveň veřejná výzva směrem k městu, aby se zabývalo studií, která leží ve společnosti Teplo. Nechceme velkou spalovnu, ale chceme, aby byla likvidace odpadu výhodná pro město. Důležité je záměry projednat s veřejností, abychom se nerozhodovali na základě emocí, ale reálných faktů,“ zdůvodnil Radek Pospíšilík.

Oživit průmyslovou zónu a postavit novou halu

Největším problémem Přerova je dnes podle něj trvalý odliv mladých lidí a úbytek obyvatel.

Strana se chce proto zaměřit na to, aby ve městě vznikly nové pracovní příležitosti - například oživením průmyslové zóny v Bochoři.

Chtěla by také vybudovat novou sportovní halu a využít bývalý hotel Strojař pro účely bydlení.

"Zřejmě slušný oddíl"

Změna politického kabátu uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí členy vládnoucí koalice neudivuje.

„Je to již několikátá strana, jíž je Radek Pospíšilík členem, takže mě to nepřekvapuje. Nejprve byl sociální demokrat, pak Zemanovec, nakonec kandidoval za Prosperitu. Pro mě není důležité, jak se pan Pospíšilík a jeho Melody Boys jmenují,“ okomentoval změnu politického dresu přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Mírně skepticky vidí angažmá nového hnutí i náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

„Zřejmě je to slušný oddíl. Podle mě ale platí přesně to, co ve sportu. Někteří sportovci hrají za jeden manšaft po celou dobu kariéry a fanoušci je za to milují. Pak jsou zase jiní, kteří mění dres každou sezonu a jejich popularita je u fanoušků výrazně nižší,“ zhodnotil.