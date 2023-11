„Prezentovali jsme kolegům naši vizi, jak bychom chtěli restartovat místní sdružení a oblast. Vnímáme to jako možnost očistit místní sdružení od osob, které se měly provinit. Chtěl bych se obklopit lidmi, kteří mají dostatečný morální kredit, aby je veřejnost vnímala vážně,“ řekl místopředseda přerovské ODS Petr Caletka. Ten podle svých slov očekává, že obviněný Michal Zácha skončí i ve funkci zastupitele.

„Podle našich informací by měl rezignovat na zastupitelský mandát nejpozději ve čtvrtek, a pokud tak neučiní, tak jej k tomu vyzveme. Kdyby dál pokračoval, byl by to velmi špatný signál ve vztahu k ODS a považoval bych to za obrovskou chybu,“ řekl Petr Caletka, čtyřiatřicetiletý advokát, který v ODS představuje „mladou krev“.

Oblast, kterou tvoří například sdružení v Kojetíně, Hranicích, Týně nad Bečvou, Lipníku, Horní Moštěnici nebo Jezernici, chce po jejím rozpuštění znovu postavit na nohy Petr Kouba. „Regionální sněm vidí jako jedinou cestu k očištění ODS rozpuštění celé oblasti Přerov. Jednotlivé místní organizace tedy založí nová sdružení. Byl jsem dovolen do regionální rady a důvěru obnovit očištěnou oblast mám,“ zmínil Petr Kouba, který si uvědomuje vážnost situace.

„Musíme ukázat, že máme kvalitní lidi. Obáváme se však i toho, že některé buňky už svou činnost neobnoví. Pro spoustu našich členů je to osobní zklamání nad selháním jedinců, které výrazně poškozuje celou naši práci. Jediná cesta je začít znovu pracovat na získání důvěry. Někteří zůstanou jen u toho zklamání a nebudou dál pokračovat. Úbytek členů jednoznačně nastane,“ soudí.

Opozice na jednání zastupitelstva přitvrdí

Bouřlivá debata se dá očekávat i na pondělním jednání zastupitelstva v Přerově - ať už proběhne za přítomnosti zastupitele Michala Záchy nebo bez něj. Opozice si brát servítky nebude a už avizovala, že chce nechat prověřit některé sporné zakázky města.

„My se domníváme, že se tato kauza dotýká i města Přerova, protože pan Zácha působil v minulém a tomto funkčním období nejprve jako náměstek primátora, a pak radní. Chtěli bychom tedy pověřit kontrolní výbor přezkoumáním vybraných zakázek. Paradoxem je, že v kontrolním výboru města má většinu koalice, což bychom chtěli do budoucna změnit a navrhnout členy i za opozici,“ uvedl zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov).

Ten rozhodnutí ODS zrušit přerovskou oblast vítá. „Nebývá to příliš časté, ale razance ukazuje, že si je problému strana vědomá, potřebuje se rázně očistit a udělat tvrdý restart. Věříme, že nově vzniklá organizace bez korupčních vazeb může být i partnerem pro spolupráci s opozicí. Organizace ODS díky dlouholetému působení Michala Záchy a Roberta Knoblocha byla neopravitelná,“ zhodnotil.

Ptát se hodlá na pondělním jednání zastupitelstva i opoziční SPD. „Z mého pohledu dojde i po rozpuštění oblasti ODS pouze k personálně kosmetickým úpravám a vše poběží, jako dosud. V obrodu moc nevěřím. Naše usnesení, které jsme přijali, je jednoznačné. Pro nás je koalice v tomto složení - tedy s ODS - neakceptovatelná,“ uvedl lídr přerovské SPD a zastupitel Dan Chromec. „Nedokážu si představit, že bych podpořil jakýkoliv bod, který teď předloží ODS,“ odmítl rázně Chromec.

Naproti tomu přerovský primátor Petr Vrána (ANO) dává místní ODS s novými tvářemi šanci.

„Jména Michala Záchy a Igora Kraicze v ní nebudou figurovat. Michal Zácha už na naší první společné schůzce poté, co byl obviněn, řekl, že hodlá rezignovat na všechny funkce na radnici. Kdyby to neudělal, vyzveme ho k tomu. Rezorty, které měl ve své gesci - tedy školství a sport, zůstanou ODS. Nevidíme důvod to měnit, situace je rozdílná oproti hejtmanství, kde měl Michal Zácha na starosti rezort dopravy, a proto ODS o dopravu přišla. Více bude v personálních otázkách jasno po čtvrtečním jednání koaliční rady,“ uzavřel primátor.