„V současné době máme pouze 39 členů z původních 95. Přišli jsme tedy o více než padesát lidí. Někteří se nám nepřihlásili vůbec, i když jsme je oslovili. Část starších členů už nechtěla obnovit členství s tím, že zůstanou jen jako podporovatelé. Někteří byli ale rádi, že jsme se jim po letech ozvali a řekli, že to vnímají jako nový impuls. Nikoho jsme nepřesvědčovali,“ popsal Petr Caletka, předseda místního sdružení ODS v Přerově, který je členem regionální rady a městským zastupitelem.

Výrazný odliv pocítilo i oblastní sdružení, kde zbylo ze stávajících 159 členů kolem 60 lidí - tedy sotva třetina.

„Přerovskou ODS jsme postavili úplně znovu tak, aby začínala s čistým stolem. Je pod kuratelou regionálního sdružení - zatím nám neobnovili oblastní sdružení v rámci okresu,“ zmínil Petr Caletka.

Přerovská ODS jde do krajských voleb, které se konají na podzim, oslabená. „Naším lídrem je Jakub Navařík, který je na osmém místě krajské kandidátky. Měli bychom jiné pozice, nebýt této kauzy, ale bereme to sportovně. Náš nejvyšší kandidát, kterého jsme vykomunikovali jako nejvhodnějšího, je tedy osmý,“ poznamenal.

Jak úspěšní musejí být žáci u přijímaček, aby se dostali na vysněnou školu?

Zástupci přerovské ODS, kteří s korupční kauzou na olomouckém hejtmanství nemají nic společného, se museli hájit v prosinci také na jednání městského zastupitelstva, kde se řešily personální změny. Michal Zácha skončil nejen jako přerovský radní a zastupitel, ale i jako předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace.

Přerovský primátor Petr Vrána (ANO) se rozhodl rozšířit stávající radniční koalici hnutí ANO, Pomáháme městu a ODS a KDU-ČSL o nový subjekt - Za prosperitu Přerova a místních částí, aby byla více stabilní. Lídr opoziční Společně pro Přerov Jan Horký také navrhl prověřit externím auditem působení Michala Záchy na radnici, a to v letech 2018 až 2023. Audit, který už město nechalo provést, nezjistil žádné pochybení.

Chtěli bychom areál továrny Terezie Hrubé zpřístupnit lidem, říká Dagmar Vobecká

Barvy Za pomáháme městu a ODS dnes v zastupitelstvu hájí radní Jakub Navařík a Petr Kouba, náměstek primátora Miloslav Dohnal, zastupitelé Tomáš Kocourek a Petr Caletka. Ti už dříve označili korupční jednání vrcholných politiků ODS Michala Záchy a Roberta Knoblocha jako „zradu“ na voličích, která stranu výrazně poškodila.

„Za této situace jsme mohli říct: Končíme. Pro mě osobně by to ale byla zbabělost, snažíme se pro město něco udělat. Jediný způsob je dokázat, že nejsme žádní zločinci, pracujeme poctivě a svědomitě. Pro mě osobně je to zklamání obrovské. Důvěra byla zrazena,“ uvedl na jednání zastupitelstva v prosinci radní Jakub Navařík (Pomáháme městu a ODS).