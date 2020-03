Přerovská nemocnice zpřísnila opatření, lidem měří u brány teplotu

Pokud nemusíte neodkladně do nemocnice a je možné přeobjednat návštěvu u lékaře specialisty na jiný termín, tak to udělejte. Přerovská nemocnice zpřísnila kontroly u vstupu do zdravotnického zařízení, aby zabránila riziku nákazy.

Policie střeží uzavřenou oblast Litovelska | Foto: Deník / František Berger