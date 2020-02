Dosud nemohli příbuzní pouze za pacienty, kteří jsou hospitalizováni v Léčebně dlouhodobě nemocných a na interně. Od soboty 8. února už ale platí zákaz plošně a uzavřena návštěvám budou všechna oddělení.

„Jde o preventivní opatření, jehož platnost bude ukončena ihned po zlepšení epidemiologické situace. Případnou nutnou návštěvu pacienta bude muset rodina řešit individuálně po domluvě s ošetřujícím lékařem,“ řekla mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.

Plošný zákaz návštěv už platí i v nemocnicích v Prostějově a ve Šternberku.

Nejvíce marodů je na Přerovsku stále mezi dětmi do pěti let a kvůli chřipkové epidemii zejí některé mateřské školy prázdnotou. Bacily ale vyhnaly do postele i školáky a starší děti a mezi nakaženými přibývá i učitelů.

Počátkem týdne připadlo na sto tisíc obyvatel v průměru 1541 nemocných. Podle epidemiologů, kteří zveřejňují aktuální údaje vždy počátkem týdnem, ale chřipka rozhodně neřekla své poslední slovo.