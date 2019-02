Kvůli chřipkové epidemii, která naplno udeřila v Olomouckém kraji, platí od úterý 5. února zákaz návštěv v přerovské nemocnici. Ke stejnému opatření přistoupil i zdejší Domov pro seniory - i zde platí zákaz až do odvolání.

„V Olomouckém kraji už chřipková epidemie vypukla, Přerovsko je zatím na prahu. Na sto tisíc obyvatel nyní v kraji připadne 1667 nakažených,“ upřesnila přerovská epidemioložka Eva Bernardová.

Hranice epidemie je přitom 1500 nemocných.

Výrazný nárůst případů klasické chřipky už evidují i dětští lékaři a praktici v Přerově. „Klasické chřipky stouply ve srovnání s předchozím období o vysoké procento, je jich asi o šedesát procent více,“ zmínila epidemioložka.

Na Přerovsku už se podle ní vyskytly tři závažné průběhy chřipkového onemocnění, které skončily s hospitalizací pacienta v nemocnici. Ve všech věkových kategoriích už hygienici zaznamenali i několik případů zápalů plic. "Komplikací napříč věkovými kategorii evidujeme dvaadvacet," upřesnila Eva Bernardová.

Nejvíce nemocných je na Přerovsku aktuálně mezi dětmi do pěti let - v přepočtu na sto tisíc obyvatel je jich 4542. Stůňou ale i školáci ve věku od 6 do 14 let, kterých je 1916, a mladí lidé do 24 let. V této věkové kategorii bylo počátkem týdne 1278 marodů. Dospělí a senioři zatím situaci zvládají.

Na vypuknutí chřipkové epidemie už zareagovala zdravotnická zařízení - v přerovské nemocnici platí od 5. února až do odvolání zákaz návštěv.

„Z epidemiologických důvodů jsme museli přistoupit k omezení návštěv ve všech našich nemocnicích - kromě Přerova i v Prostějově a ve Šternberku. K zákazu jsme přistoupili proto, abychom ochránili hospitalizované pacienty, ale i ošetřující personál,“ konstatovala mluvčí nemocnice Lucie Drahošová.

Návštěvy příbuzných nepovoluje od úterý 5. února také Domov pro seniory v Kabelíkově ulici v Přerově, který se stará o 82 klientů.

„Konzultovali jsme situaci i s lékařem, a ten s ohledem na zvýšený výskyt chřipek návštěvy nedoporučuje. Samozřejmě - pokud se jedná o starého člověka ve velmi vážném zdravotním stavu, tak návštěvu povolíme,“ uvedla Jana Žouželková, ředitelka Sociálních služeb města Přerova. Opatření platí až do odvolání.

Pokud by se lidé chtěli zeptat na zdravotní stav svých blízkých, mohou se dostavit na recepci Domova pro seniory, kde jim tyto informace příslušný pracovník sdělí. V době od 8 do 16.30 hodin se mohou obrátit také na telefonní čísla 581 289 120 nebo 606 056 366.