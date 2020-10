„V současné době nám chybí sto dvacet zdravotníků - lékaři, ale především všeobecné a praktické sestry. Největší poptávka je přitom po zdravotních sestrách se specializací na intenzivní péči,“ uvedl ředitel přerovské nemocnice Jiří Ševčík.

Podle něj je hlavním důvodem nedostatku personálu pracovní neschopnost - roste totiž podíl nakažených lékařů a sester, kteří onemocněli covidem-19.

Přerovská nemocnice zažívá v těchto dnech značný nápor pacientů - v současné době je ve zdravotnickém zařízení hospitalizováno šedesát nakažených novým typem koronaviru.

„O nemocné pečujeme na třech odděleních standardní péče a jednom intenzivní a resuscitační péče,“ upřesnil ředitel. Ještě minulý týden bylo přitom v nemocnici třicet pacientů s covidem-19, tedy o polovinu méně.

Testuje se každý den

Kvůli velkému zájmu lidí už se na odběrovém místě u bočního vchodu do přerovské nemocnice testuje každý den - tedy i v sobotu a neděli. Od pondělí do pátku mohou přijít lidé na testy od 7 do 15 hodin, o víkendech pak do 8 do 13 hodin.

„Odběrové místo slouží i nadále pouze indikovaným pacientům, které pošle na odběry hygiena nebo praktický lékař. Lidé se musejí na test objednat telefonicky předem, a to na čísle 725 663 420 nebo 725 663 486,“ upřesnila mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská. Zdravotníci vyšetří denně v průměru 150 lidí.

Na Přerovsku se od počátku pandemie nakazilo novým typem koronaviru na 2064 lidí, největší nárůst případů přitom zaznamenali hygienici během měsíce října. Počátkem tohoto týdne bylo v regionu pozitivně testováno na covid-19 celkem 1377 lidí.