Centrální operační sály, které slouží pro ortopedické, gynekologické, urologické či chirurgické operace, byly v nepřetržitém provozu od prosince roku 2001 a zabudované technologie už byly na hranici životnosti. Rekonstrukce sálů začala loni v červenci a skončila letos v dubnu.

Kompletní výměnou prošly ocelové nosní konstrukce a stropní konstrukce na sálech, došlo i na obnovu podlah a dveří či obložení stěn.

„Jednalo se ale i o změnu filozofie operačních sálů - všechny technologie, které nyní na sále jsou, ať už jsou to artroskopické a laparoskopické věže, anesteziologická technika nebo světla, jsou zavěšeny na stropě a nejsou na zemi, což zvyšuje hygienický standard a umožňuje lepší manipulaci v rámci operačního sálu,“ řekl Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční, pod niž přerovská nemocnice spadá.

„Druhou myšlenkou bylo dostat sem digitalizaci a vidět na velkých obrazovkách operační sál, výsledky CT, rentgenu nebo laboratoří. Nová je možnost nahrávat si operační výkony a v některých světlech máme kamery - záznamy poslouží k edukačním účelům, k dokumentaci výkonu nebo jako náhled pro jiného lékaře,“ poznamenal.

Lepší a modernější vybavení

Kompletní obnovou prošlo přístrojové vybavení.

„Rozlišovací schopnost kamer jak v ortopedii, tak břišní chirurgii, gynekologii nebo urologii je nyní na mnohem vyšší úrovni a kvalita pro operatéra je větší. Technologie všech šesti operačních sálů jsou totožné, takže je systém pro lékaře mnohem jednodušší,“ řekl.

V přerovské nemocnici byla kvůli pandemii covidu-19 řada plánovaných operací odložena. Dnes už ale lékaři operují ve stejném rozsahu jako dříve.

„Za letošní březen jsme operovali více pacientů než v březnu 2019, což byl poslední necovidový rok. I to je náš plán - aby byla výkonnost operativy vyšší. Dříve jsme prováděli přes 6 tisíc operací ročně a očekáváme, že letošní objem bude stejný jako v roce 2019,“ zmínil Jiří Ševčík.

Špičkově vybavené operační sály přivítali hlavně lékaři.

„Je to generační výměna - i v bytě, ve kterém žijete dvacet let, se musí časem všechno vyměnit. Pro nás to znamená modernější přístup k péči o pacienty, protože všechny přístroje a technologie jsou nové, což lidé ocení. Na endoprotézy k nám jezdí hodně pacientů i z Jihomoravského kraje,“ uvedl primář přerovské ortopedie Pavel Přikryl.

Pacienti budou také vystaveni mnohem menší zátěži.

„Miniinvazivita výkonů bude dominovat. Nové sály znamenají lepší dostupnost pro břišní chirurgii - máme tu nový peroperační laparoskop, kvalitativní posun je i u operací štítné žlázy, kde máme novou technologii. Nesmíme zapomenout ani na krevní ztráty během operací - nové koagulometry umožňují zástavu krvácení, což představuje menší zátěž pro pacienty,“ přiblížil náměstek pro léčebně preventivní péči a primář hematologicko-transfúzního oddělení přerovské nemocnice Štefan Repovský.

Nové vybavení si pochvaluje také primář Centrálních operačních sálů přerovské nemocnice Petr Skácel.

„Rekonstrukce přinesla dvě zásadní věci. Veškerá technika je zavěšená ze stropu, takže se nám jednodušeji provádí prostorová dezinfekce operačních sálů a i udržení hygienických standardů je mnohem jednodušší. Druhá věc, která je velkým skokem, je přístrojové vybavení. Umožňuje nám kvalitní zobrazení při miniinvazivních výkonech a jsou tu i nové anesteziologické přístroje, které umožňují šetrnější a mnohem lépe kontrolovanou anestezii,“ uzavřel Petr Skácel.