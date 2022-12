Prvním krokem k nadechnutí se bylo přestěhování části knižního fondu.

„Upravili jsme a obnovili část mobiliáře - nábytku a regálů. Klasické stoly, na které jsme umísťovali knihy, jsme nahradili hrabačkami, což už jsou plnohodnotné nábytkové sestavy, umožňující volný výběr knih. Snížili jsme i regál u vstupu, aby se prostor více otevřel, provzdušnil a na lidi to dýchlo něčím novým. Obnovený je také vstupní pult,“ vylíčila dále.

Podle Edity Haunerové bojuje knihovna o každý metr, protože dlouhodobě zápasí s nedostatkem místa. Prvorepubliková Přikrylova vila, postavená podle plánů architekta Roberta Motky, ale zároveň nabízí zajímavá zákoutí, která by se dala v budoucnu využít a čtenáři je přes knihy ani neviděli.

„Když jsme otevírali prostor, který byl místo skladu, přiznali jsme původní dřevěné schody. Ty ve vile propojovaly přízemí s prvním patrem. Jsou to nádherné dřevěné schody, které měly zábranu, a ta oddělovala neveřejnou a veřejnou část mříží. Odstranili jsme je a umístili sem klasické lanko tak, aby byla vidět celá jejich krása od přízemí až do prvního patra. Teď schody upravujeme a lakujeme, aby nám vydržely co nejdéle,“ popsala.

V prostorách učebny zase vznikl prostor pro minigalerii. Ve spolupráci s Tyflocentrem v Přerově zde knihovna uspořádala výstavu fotografií od slabozraké autorky s názvem Moravské Slovácko. Snímky mají osobitou atmosféru a zaujaly i příchozí.

„Zrovna včera jsme tu měli čtenářku, která se přišla na výstavu podívat. Protože pochází z Kyjova, oslovila členy své rodiny a zprostředkovali jsme jí i kontakt na fotografku. Minigalerie se tak stane místem setkání rodiny, která si připomene místo, odkud pochází,“ zmínila Andrea Kopečková, vedoucí útvaru vzdělávání, projektů a propagace knihovny.

Bezbariérový vstup i posezení pro čtenáře

Prostory slavné přerovské vily by se mohly v budoucnu otevřít návštěvníkům ještě více.

„V půjčovně pro dospělé chceme odstranit jeden regál a udělat zde menší relaxační zónu, ve které by byl stolek s křesly. Lidé si tu budou moci v klidu sednout a prolistovat knížku. Je to místo, které je velmi atraktivní a dýchne na čtenáře nostalgií třicátých let. Pro někoho to může být i důvod se k nám vracet,“ míní ředitelka knihovny.

V příštím roce je v plánu rovněž bezbariérový vstup.

„Ve spolupráci s odborem majetku chceme zbudovat nájezdovou rampu, aby se do knihovny dostali i vozíčkáři. Tato investice už je zahrnutá do plánů města, takže s ní můžeme počítat. Řešíme i přilehlou zahradu, která má pro nás velký potenciál, protože by se zde mohly konat různé akce - třeba pro dětské oddělení,“ řekla.

Podle vedení města by měla nová knihovna vzniknout jako přístavba kina Hvězda. Návrh posvětili ještě před volbami zastupitelé. Otázkou je, v jakém časovém horizontu se tuto náročnou investiční akci za zhruba 150 milionů korun podaří zrealizovat.

„Protože to nemusí být hned, ráda bych slyšela názor statiků na to, zda by se nedala využít pro potřeby knihovny i prostorná půda původní vily. Má mansardovou střechu a prostorově je velmi zajímavá. Pokud se ve výhledu několika let nebudeme stěhovat, uvažovali bychom i o tom, že bychom sem přesunuli dětské oddělení. V ceně projektové dokumentace nové knihovny, tedy za 19 milionů korun, bychom mohli udělat půdní vestavbu,“ líčí plány Edita Hausnerová.