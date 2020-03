V nedávno otevřené veganské kavárně Nebe počká v Kratochvílově ulici, jejíž název odkazuje na dílo jednoho z nejslavnějších přerovských rodáků Josefa Kainara, dostanou na cestu kávu zdarma.

„K dispozici jsme jim v době od 10 do 17 hodin. Nejprve rozvážíme ráno filtrovanou kávu do nemocnice zdravotním sestřičkám, přes den si pro ni mohou přijít složky Integrovaného záchranného systému - hasiči, policisté nebo strážníci. Kávu dáváme zdarma i sociálním pracovníkům v terénu,“ řekl majitel podniku v centru města Jakub Jüngling.

Podle jeho slov nejsou jediní - pomáhají i ostatní kavárny v Přerově.

„Je to hezká ukázka solidarity, tak by to mělo být. Přerovští Piráti nám nabídli tři tisíce korun, abychom zakoupili kávu od jedné liberecké pražírny. Příští týden budeme mít asi šest kilogramů kávy a budeme ji rozvážet, ať už hasičům nebo sestřičkám. Podle toho, co zvládneme,“ doplnil.