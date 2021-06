Zpívalo se o kašně na náměstí, Tyršově mostě a jeho sochách, které kdysi budily emoce, ale i o věčném tématu - dopravě. I když se letos nemohl společný koncert všech účastníků tenisového týdne kvůli koronaviru uskutečnit, rozhodli se oba umělci nepřerušit tradici a skladbu pro Přerov složit.

„Loni se akce nekonala vůbec, a tak jsme si řekli, že tentokrát budeme připraveni. Složili jsme letošní aktuální verzi, která je trošku covidová a zčásti retro, protože je to dvacátý pátý ročník. V písničce jsou tedy i vzpomínky na to, co už zaznělo dříve,“ přiblížil text Ivo Jahelka.

A jak si oba hudebníci užívají týden plný dvoufázových tréninků a utužování fyzické kondice? „I když mají důchodci zákaz vycházení, my jsme se dali do sportu. V pondělí odpoledne to bylo v tom vedru kritické, ale přežili jsme,“ zhodnotil Miroslav Paleček. (pu)

Přerovská 2021 - Covidová

hudba: Miroslav Paleček

text: Ivo Jahelka

Koho ještě nesmáz´ Covid - ten v Přerově má zas pobyt

ať je to let pětadvacet - do Přerova chcem se vracet

necháme si od servírky - šťourat i do nosní dírky

přitom ale pikle kujem - jak se Zubrem otestujem

S ministrama je to v loji – jsou jak svatí na orloji

který bude zas ten pravý – pečovat o naše zdraví

my nechceme prominenta – máme svého prezidenta

tenisová relikvie - Petr Huťka ať nám žije!

V hlavě si to přerovnám přerov - přerov - přerovnám

jest-li dobře Přerov znám - Přerov - Přerov - Přerov znám

Kde jsou ty dvě Přerovačky - co lákaly mě do Žebračky

a v hospodě „U mrtvoly“ - převrátily čtyři stoly

už nechodí do Oxfordu - dětí mají nejspíš hordu

nesvedou nás ve své tloušťce - už ani v Evině roušce

A co vaše slavná kašna - co je krásná nebo strašná

rozhodnout by se to mělo - jenže už to vyšumělo

i na mostě zubra s ptákem - Přerováci berou s hákem

jak se komu zrovna šikne - na všechno si člověk zvykne!

V hlavě si to přerovnám přerov - přerov - přerovnám

jest-li dobře Přerov znám - Přerov - Přerov - Přerov znám

Škola hrou už zase je tu - připojte se k internetu

z počítače každý svého - proberem si Komenského

kdyby tu žil zas Jan Amos - nepochopil by ten chaos

řek´ by - to fakt nemá cenu - balím to jdu do Naardenu

A když se mě někdo optá - kdeže je tu ta MEOPTA

tak mu řeknu - milej pane - i to se u nás někdy stane

že to není habaďůra - ani žádná noční „MOORA“

utěšený je to pohled - skrz z Meopty dalekohled!

V hlavě si to přerovnám přerov - přerov - přerovnám

jestli dobře Přerov znám - Přerov - Přerov - Přerov znám

Možná budem jezdit časem - do Přerova s Covid pasem

s Modernou anebo s Pfajzrem - skoncujem s tím čínským hajzlem

jen na blbost není k mání - zatím žádný očkování

takhle končí pandemie - jó v Přerově tam to žije!

V hlavě si to přerovnej přerov - přerov - přerovnej

ze všech měst je Přerov nej - Přerov - Přerov - ten je nej!!!