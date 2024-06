Populární dvojice písničkářů Ivo Jahelka a Miroslav Paleček i letos zazpívala na tradiční Akuna show takzvanou "Přerovskou hymnu". Zatímco v předešlých letech obměňovali sloky podle aktuálního dění v Přerově, tentokrát se rozhodli píseň věnovat těm, kteří se Akuna show již nemohli účastnit osobně. „Rozhodli připomenout všechny osobnosti, které už tu s námi nejsou, a zazpívat si úryvky z jejich známých písní společně s publikem,“ řekl Ivo Jahelka, autor textu.

Přerov, Přerovská 2024, Jahelka, Paleček | Video: Petra Poláková - Uvírová

Přerovská 2024 (text Ivo Jahelka, hudba Miroslav Paleček)

Jen vzpomínky nám tu zbyly – na ty co tu s námi byli

staří dobří kamarádi – i vy jste je měli rádi

léta měli jsme to štěstí – slýchat je tu na náměstí

na to nejde zapomenout – pojďme si je připomenout

Na „Lovu“ je doktor Vševěd – nám tu chybí Franta Nedvěd

ať se kdo chce tomu diví – tenista byl náruživý

stýská se nám v tomhle čase – po tom jeho krásným hlase

po písničkách co nám zpíval – když tu ještě s námi býval

Petr Janda i Standa Hložek. Akuna show se nesla v duchu vzpomínek

U stánků na levnou krásu - postávaj´ a smějou se času

s cigaretou a s holkou co nemá kam jít

skleniček pár a pár tahů z trávy - uteče den jak večerní zprávy

neuměj´žít a bouřej´se a neposlouchaj´

jen zahlídli svět maj´na duši vrásky - tak málo je málo je lásky

ztracená víra hrozny z vinic neposbírá

jen zahlídli svět maj´na duši vrásky - tak málo je málo je lásky

ztracená víra hrozny z vinic neposbírá

Kdo by neznal toho borce – posledního Krušnohorce

zbav nás Pane všeho zlého – vrať nám Pepu Náhlovského

neuvádí to dnes tady – ani komik Josef Mladý

a že na ně vzpomínáme – nahoru jim zatleskáme

Za Vašo Patejdlem truchlí celá Tenisová akademie. "Nikdo to nečekal"

Přerovák byl duší tělem – léta rval se s nepřítelem

nakonec však neměl kliku – pan učitel tělocviku

i když smutek v duši míval – jak o život pro nás zpíval

k společnému chóru zavel – ať nás slyší Novák Pavel

Nádherná - nádherná – nádherná

nádherná lásko postůj chvilku dýl

ty jsi bílá tečka nejněžnějších vět - ty jsi květ

co sem slétˇ - tys můj šestý světadíl

Gentleman byl každým coulem – a jeho zpěv ten měl koule

pro tenis měl vždycky „ajfr“ – takový byl Pepa Laufer

tak si Pepo doutník zapal – aby ten tvůj „Sexbomb“ šlapal

i v posledním ze všech sálů – v tom nebeským muzikálu

Jak rád bych dospal ještě jeden verš

už svítá a čaj bych si dal

ještě jednou jsou tvá ústa můj terč

sbohem lásko – já jedu dál

Už týden jedu kolem známých míst

doma sníh tady jižní karneval

z mých pohledů budou si pošťáci číst

sbohem lásko – já jedu dál

La la la

lalala la la la

lalala la la lalalala

sbohem lásko – já jedu dál

Helena Vondráčková o Huťkovi: Měl rád všechny moje písně

Nehrál jak Djokovič Novak – opravdový Čechoslovák

zato měl však vždycky elán – pro tenis i pro svůj Elán

smutné je že v týmu našem – nejsme jako loni s Vašem

i když Bůh měl jiné plány – jeho písně jsou tu s námi

Keby bolo niečo – čo sa ti dá zniestˇ

okrem neba nado mnou – a miliónov hviezd

tak by som to zniesol – vždy znova a rád

k tvojim nohám dobré veci – ako vodopád

Keby som mal kráčať – sám a zraněný

šiel by som až tam – kde tvoja duša pramení

keby som ten prameň – našiel náhodou

bola by to voda – čo ma drží nad vodou

keby som ten prameň – našiel náhodou

bola by to voda – čo ma drží nad vodou

Život běží vlastním tempem – loučíme se s prezidentem

trénuje už jinou partu – v nebi na divokou kartu

nic už nebude jak bylo – a nám se to poštěstilo

vzpomínati v této sloce – na nejlepší týdny v roce

Tenisový boss Černošek na pohřbu rivala i přítele: Tyto příběhy mě netěší

Pinkali jsme s Dosedělem - pan Štěpánek klamal tělem

každý z nás dvou říkat to smí - jsme tu „podvacátývosmý“

velká voda ani covid - nezhatily nám tu pobyt

tenisky si nazujeme - a Petrovi vzkazujeme

My nesedíme doma jako puťky - nebereme prémie

my jsme totiž žáci Petra Huťky - jeho Akademie

i když mnohý z nás teď slzu setře - neříkáme adieu

přežije nás všechny milý Petře - tvoje Akademie

Akademi - Akademi - Akademi - Akademie

Akademi - Akademi - Akademi - Akademie

Akademi - Akademi - Akademi - Akademie

Akademi - Akademi - Akademi - Akademie!

V hlavě si to přerovnej – přerov - přerov - přerovnej

ze všech měst je Přerov nej - Přerov - Přerov - ten je nej!