Podle architekta Jana Horkého (na malém snímku vpravo), který akci ve městě každý rok pořádá, je dnes největší slabinou vzhled Masarykova náměstí.

Letošní téma Dne architektury bylo symbolicky zaměřeno na stavby, které provázely Přerovany všedním dnem v posledních třiceti letech. Můžete uvést hlavní „chlouby“ post sametové výstavby?

Bezpochyby je to nový Tyršův most od Aleny Šrámkové a jejího týmu a související úpravy předpolí v prostranství Na Marku od dvojice Musil - Zajíček z ateliéru nazemiarchitekti. Je typické, že kvalitní stavby vznikly na základě architektonické soutěže.

Který z objektů podle vás prošel proměnou k lepšímu, a kde se to naopak vůbec nepovedlo?

Hezky opravených domů máme naštěstí v Přerově spoustu, ale ještě větší dopad mají opravená veřejná prostranství. Rozhodně stojí za to vyzdvihnout park Michalov, ale i úpravy pěší zóny v centru města. Architektonicky nepříliš kvalitně jsou většinou zateplovány bytové domy a někdy mě bolí necitlivé úpravy budov v historickém centru. Nebudu ale konkrétní.

V minulosti se bouřlivě diskutovalo o bizarních a předražených projektech typu parčík u Majáku nebo bronzový model města na Masarykově náměstí. Ocení je příští generace?

U bronzového modelu bych si doceněním nebyl tak jistý, ale stromů, které máme dnes v parčíku u Majáku, si budeme čím dál více vážit. A maják samotný pak zůstane jen připomínkou zvláštní stavby své doby.

Co v současné zástavbě Přerova citelně chybí a podařilo se alespoň částečně zaplnit bílá místa, která vznikla ve městě díky necitlivému a mnohdy nesmyslnému bourání za totality?

Přerovu dnes chybí kvalitní úpravy veřejných prostranství a také odvaha investorů oslovit kvalitní architekty - o všem rozhoduje jen nízká cena a na stavbách je to bohužel znát. Některé proluky se již podařilo zastavět, třeba i povedeným domem, ale pořád je v centru města místo pro desítky nových domů. Tam by se mělo stavět spíše než na orné půdě.

Které budovy dnes zbytečně chátrají kvůli projektům a vizím radnice, ze kterých nakonec sešlo? A jak by je město mohlo v budoucnu využít?

Typickými příklady jsou budovy Chemoprojektu a Čechova 43, ale tyto dlouhodobé zátěže se naštěstí podařilo v minulém volebním období vyřešit a investoři nyní vyřizují stavební povolení. Stálou bolestí jsou však stavby na náměstí T. G. Masaryka, kde musí padnout odvážné rozhodnutí přestavět prosklenou administrativní budovu (lidově Emos) na sídlo samosprávy a uvolnit tak rozvoj jihozápadní strany tohoto náměstí.