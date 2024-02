VIDEO/FOTOGALERIE/ Do areálu Moravské zemědělské společnosti v Prosenicích před devátou ráno přijíždějí traktory, cisterny, samohybné postřikovače a další technika, která je běžně k vidění na polích. „Sedmdesát tři, sedmdesát čtyři, jedou další… Dohromady už je tu sedmdesát šest strojů a kolem pětadvaceti zemědělců,“ sčítá účastníky čtvrtečního protestu zemědělců na Přerovsku Petr Kubík, předseda představenstva Moravské zemědělské společnosti v Prosenicích a šéf Okresní agrární komory v Přerově.

Protest zemědělců, Přerov | Video: Deník/Petra Poláková - Uvírová

Někteří účastníci protestu vyzbrojili svou techniku transparenty jako „Produkce českých potravin v ohrožení“ nebo „Chceme být rolníky, ne nevolníky“.

Na seřadišti panuje dobrá nálada, zemědělci si mohou dát koláč, teplý čaj a kávu. Organizátoři akce si hlídají, aby jejich protest nikdo nenarušil, takže když se v areálu objeví zemědělská technika s transparenty „Za české potraviny, za Jandejska,“ brzy opouští místo.

Bývalí zaměstnanci obvinili ředitelku Domova pro seniory v Přerově ze šikany

Mezi účastníky protestu jsou známá zemědělská družstva a společnosti na Hané - z Kokor, Prosenic nebo Rokytnice, překvapivě vysoká je i účast soukromých zemědělců. Hlavní důvody protestní jízdy vysvětluje předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský.

„Chceme upozornit společnost, ale i politiky a ty, kteří nám mají pomáhat, nebo alespoň neházet klacky pod nohy, jak zemědělství za posledních třicet let trpí. Administrativou, dovozem levných potravin ze zemí, kde se nemusejí dodržovat standardy Evropské unie, ale také zelenou politikou. Nás na Hané nutí, abychom neobdělávali půdu, měli tady úhory a zaplevelení, které je hnízdištěm škůdců, hrabošů a myší. Chtěli uměle snížit výrobu kvalitních českých potravin a nechali sem dovážet potraviny z jiných teritorií, kde se tyto standardy Evropské unie nedodržují,“ líčí Lichnovský.

Někteří už dnes stojí nad propastí

Předseda představenstva Moravské zemědělské společnosti v Prosenicích Petr Kubík je s účastí spokojený. „Trasu protestní jízdy jsme konzultovali s policií, aby nedocházelo k problémům. Kromě velkých zemědělců přijelo obrovské množství těch soukromých, kteří se k nám masivně přidávají, protože toto je protestní akce za záchranu českého zemědělství u nás. Někteří už dnes stojí nad propastí, jestli budou dál pokračovat, nebo ne. Padá na nás byrokracie, chceme rovnoprávné podmínky, jaké mají zemědělci v zahraničí,“ říká.

Město odkoupí bývalou hospůdku U Hrochů v Přerově. Přesune sem úředníky

K protestu se připojil i soukromý zemědělec z Polkovic Josef Hlavinka. „Dobrovolně se dostáváme do ztráty na jednotlivých plodinách. A je to tím, že o tom rozhodují lidé, kteří tomu vůbec nerozumí, nejsou ochotni vinu přiznat a napravit to. Všechno si musíme nechávat schvalovat v Evropě, jenže s takovou vykrvácíme. My ještě přežijeme tu byrokracii, ale nepřežijeme ztrátu těch financí,“ popisuje zemědělec, který hospodaří na 650 hektarech.

Doprava v Přerově nezkolabovala

Přesně ve tři čtvrtě na deset dopoledne se vydává z Prosenic kolona zemědělské techniky na okruh Přerovem. Usedám do jednoho z traktorů soukromého zemědělce z Oldřichova.

„Ta byrokracie je obrovská. Papíry musíme posílat na různá místa a duplicitně. Člověk by chtěl pracovat, jít na pole ke zvířatům, ale nemůže se jim věnovat, protože musí trávit čas u počítače, skenovat a studovat vyhlášky. Jsou to miliony protokolů a na jednotlivce je toho strašně moc. Ráno vyjdete na úřady, vrátíte se, musíte dohnat fyzicky to, co jste zanedbali, pak přijdete domů, začnete papírovat a v noci nespíte, abyste neudělal chybu. Člověk se ani nenadechne, aby se vyspal. A ráno to jde nanovo. Podepisuje se to i na zdraví,“ líčí Jiří Složil.

Jeho traktor projíždí trasu protestní jízdy rychlostí devět kilometrů v hodině, na frekventovaných úsecích v Přerově je to sedm a půl.

Do Přerova míří miliardová investice. Zastupitelé schválili prodej pozemků

Stroje míří z Prosenic přes Grymov a Kozlovice, a nakonec vjíždí do Přerova. Přestože bývá město touto dobou plné aut, průjezd je nečekaně hladký. Obyvatelé Přerova vnímají protestní jízdu jako atrakci, a kdo může, jde se podívat. Maminky s dětmi stojí u cesty a mávají, starší lidé dávají palec nahoru. Jen jeden starší muž v Předmostí si klepe na čelo, většina pozorovatelů projevuje své sympatie. Když zemědělci zatroubí, řidiči kamionů a osobních aut jim odpovídají.

Kolona bez větších obtíží projede městem, nezadrhne se ani na estakádě v Předmostí. V areálu družstva v Kokorách mají zemědělci kratší zastávku, aby se opět vydali na cestu Přerovem. „Tady v Kokorách žije otec ministra Mariana Jurečky, viděl jsem ho v okně. Proč se o nás trochu více nezasadí, když je sám zemědělec?“ ptá se jeden z protestujících a usedá do traktoru.

Technika se pomalým krokem šine z Kokor do Přerova, projíždí Komenského ulicí kolem pivovaru, protočí se na rondelech a zamíří do Želatovské. Protože je kolem poledne, provoz v Přerově je minimální. Zemědělci protest ukončují u Lidlu a rozjíždějí se i se svými starostmi domů.

Nápor dopravy ničí silnice v Přerově, řidiči kritizují výtluk na mostu Legií

„Vládě dáváme čas do 29. února. Budeme dál držet stávkovou pohotovost, a když to bude nutné, vyjedeme za dva týdny znovu a upozorníme na naše problémy razantnějšími akcemi,“ uzavírá organizátor protestu Petr Kubík.