Přerovem projedou top mladí cyklisté z celého světa. Řidiče čeká omezení

Na krátkodobé uzavírky a omezení se musejí připravit ve čtvrtek 16. května přerovští řidiči. Městem totiž povede trasa cyklistického závodu Orlen Nations Grand Prix, který získal za pět let své existence ve světovém pelotonu uznání a prestiž. Účastníci letošního ročníku pojedou ve dnech 15. až 19. května po silnicích tří zemí - pohybovat se budou na českém, slovenském a polském území. Klání se zúčastní mladí jezdci do třiadvaceti let.

Ilustrační fotka | Foto: se svolením zmj.cz