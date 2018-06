Přerovem bude jezdit vyhlídková loď, přibude přístaviště

Pro ty, kdo jsou zvyklí dívat se na řeku Bečvu jen ze břehu, je projížďka lodí pod lávkami a kolem mostních pilířů nevšedním zážitkem.

Sen mnoha nadšenců lodních plaveb se stal nyní skutečností. Provozovatel vyhlídkových lodí Plavby Olomouc, který už čtyři roky brázdí řeku Moravu, rozšířil flotilu a nabídne zájemcům také projížďky po řece Bečvě.

„S ohledem na protipovodňová opatření, která mění ráz koryta řeky Moravy a logicky tak znemožňují plavby, jsme se rozhodli najít pro naše loďky nové alternativy. Ololoď Kordulka tedy nově zamíří na řeku Bečvu v Přerově. Loď Marie Terezie zůstává v Olomouci, ale pluje po nové trase, přičemž začátek plavby se přesunul k posezení U Vodníka na Nových Sadech,“ přiblížil změny organizátor plaveb Šimon Pelikán.

Nové přístaviště vznikne na břehu řeky Bečvy v Přerově zhruba v místech, kde každoročně sestupují do vody ze schůdků během své silvestrovské show otužilci.

Plavby budou probíhat od úterý do neděle, a to v době od 10 do 18 hodin. Projížďka potrvá zhruba 45 minut a dospělí za ni zaplatí 120 korun, senioři a děti 90. Lidé si mohou domluvit i narozeninovou party nebo soukromou oslavu na palubě lodi.

„Z přístaviště u schůdků se popluje proti proudu řeky Bečvy směrem k tenisovým kurtům, tam se otočíme a zamíříme kolem podhradí zpět k jezu u železnice,“ nastínil trasu Šimon Pelikán. Lidé si tak budou moci užít pohled na historickou část města přímo z hladiny řeky.

Navázat na tradici

Podle přerovského primátora Vladimíra Puchalského (SpP) přispějí projížďky k turistickému oživení a do města by mohly přilákat nové návštěvníky.

„Město má potenciál rozvoje a mimo jiné i díky řece Bečvě. Pamatuji si, že ještě v roce 1951 byly v Přerově u staré loděnice překrásné Benátské noci a věřím, že tímto nápadem a kulturním létem na hradbách navážeme na bohatou tradici, která trvala od třicátých let až do počátku padesátých,“ řekl.

Nápad získal podporu Státní plavební správy v Přerově.

„Vždy jsme podporovali rozvoj plavby, takže tam, kde se něco podobného zjeví, budeme nápomocni rozvoji. Jsem rád, že se tím Přerov posouvá dál a rodiny s dětmi, které se plaveb zúčastní, se budou moci podívat na město i z řeky Bečvy, což má zase trochu jiný nádech,“ shrnul Tomáš Ostrčil, ředitel přerovské pobočky Státní plavební správy.

Přerov je blíž Praze než Olomouci

Podle ředitele Muzea Komenského Radima Himmlera má město co nabídnout.

„Pokud loď popluje historickým jádrem, tak zamíří kolem elektrárny nebo podniku Kazeto, což jsou z pohledu historika stejně zajímavé fenomény, jako je středověká historie města,“ řekl.

Pohled na řeku od sokolovny je prý v mnohém výjimečný.

„Je něco úchvatného postavit se zády k sokolovně a sledovat ohbí řeky Bečvy s uspořádáním jednotlivých mostů a lávek i s pohledem na hradby a historické jádro. A je to věc, kterou, aniž bych chtěl nějak přispět k řevnivosti mezi městy, Olomouc nemá. Morava je totiž dál od centra a je regulovanější. V tomto směru se Přerov přibližuje spíše k Praze,“ soudí.

Řeka Bečva plnila v minulosti nejen hospodářskou funkci, ale za první republiky sloužila i jako zdroj zábavy, vodní turistiky a byla zde i plovárna.

„Do tohoto kontextu zapadá i nápad rozpohybovat lodní personální dopravu na řece Bečvě v Přerově,“ uzavřel Radim Himmler.