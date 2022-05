„Za posledních třicet let ve městě výrazně poklesl počet obyvatel, ale zastupitelů je stále 35. Například naše partnerské město Děčín si se svými 49 tisíci obyvateli vystačí s počtem 27 zastupitelů. My jich ale máme 35. Při snížení jejich počtu bychom nejen ušetřili, ale byl by to i signál směrem k občanům. Neměli bychom se tvářit jako papaláši, kteří nereflektují stav města,“ řekl zastupitel Jan Horký (SpPP), který návrh předložil. Ke snížení počtu zastupitelů podle něj přistoupila i jiná města - Jeseník, Cheb či Kyjov.