Radní se proto obrátili na firmu, která práce provádí, aby zjednala nápravu. V Přerově to není jediný problém - výtky přicházejí i kvůli jiným stavbám.

„Dostal jsem podnět od obyvatel Teličkovy ulice na zvýšenou prašnost, kvůli níž lidé nemohou ani pořádně vyvětrat. Když jsem situaci zhodnotil přímo na místě, zjistil jsem, že jsou jejich výhrady oprávněné,“ vylíčil náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Z magistrátu odešel kvůli stížnosti místních dopis, aby firma, která práce provádí, zajistila nejen úklid komunikace, ale aby i do budoucna zabezpečila stavbu, a k větší prašnosti znovu nedocházelo.

„Aktuálně se zde pracuje na mostních obloucích a propustcích. Nákladní auta mají jedinou příjezdovou a odjezdovou trasu právě přes Teličkovu ulici. To ale neznamená, že tam budou obyvatelé ponořeni do prachu,“ řekl. Firma vzala připomínku radnice na vědomí a slíbila zjednat nápravu.

Kritika z různých částí města

Podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové se nejedná o jedinou výtku. Protože je v těchto dnech Přerov rozkopaný kvůli více stavbám, ozývají se i lidé z jiných částí města.

Obyvatelé města nedávno kritizovali také staveniště při budování vysokorychlostní optické internetové sítě pro deset tisíc přerovských domácností, které zahájila ve městě loni v září společnost T-Mobile.

„Lidem se nelíbí, že dělníci opouštějí stavbu s nepořádkem v zádech. Radní se proto dohodli se zástupci firmy, aby byly veškeré rozkopané komunikace uvedeny do původního stavu,“ přiblížila Lenka Chalupová.

Na adresu magistrátu podle ní chodí od občanů písemné stížnosti a fotografie, které upozorňují na stav chodníků po odchodu dělníků, pracujících pro T-Mobile.

T-Mobile: Vše spravíme

Společnost kritiku vnímá. „Některé komunikace byly koncem minulého roku opraveny provizorně z důvodu klimatických podmínek. Jakmile to počasí dovolí, vše spravíme definitivně. Po oschnutí terénu se pustíme i do úpravy zelených ploch. Prosíme teď občany o pochopení a trpělivost,“ vysvětluje zástupkyně firmy Alena Klvaňová.

Pokud dojde k neúmyslnému poškození květin, keřů, stromů, podzemních či nadzemních zařízení nebo budov, společnost tyto škody na své náklady opraví, případně nahradí.

Firma odstartovala kopací práce v Předmostí koncem loňského léta. Do konce května mají být hotové tamní ulice Tyršova, Kotkova, Zahradní, Sportovní, Janáčkova a Karasova.

Do posledního června následují Hranická a Pod Skalkou, do července Dr. M. Horákové, U Pošty a část ulice Prostějovské, do konce srpna pak druhá část Prostějovské, 1. května, Tylova a Olomoucká. Pracuje se i na přerovských sídlištích v jiných částech města.