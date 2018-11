Přerované si připomněli 17. listopad: Vracíme se tam, kde jsme byli, zaznělo

Události posledních dní a protesty v ulicích Prahy ovlivnily také atmosféru sobotního vzpomínkového shromáždění na Masarykově náměstí v Přerově.

Uctít Den boje za svobodu a demokracii, který připomíná nejen uzavření českých vysokých škol v roce 1939, ale i brutální zákrok bezpečnostních složek proti studentům na Národní třídě v listopadu 1989, přišlo několik desítek lidí.

U pamětní desky na budově radnice položili kytice primátor Přerova Petr Měřínský (ANO), jeho náměstci a někteří zastupitelé.

Významný den uctili i členové Konfederace politických vězňů, sokola, Svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací.

Hučín: Premiér by měl být ve vazbě

Letošní vzpomínkové shromáždění poznamenaly události v Praze a demonstrace za odstoupení premiéra Andreje Babiše.

„Vážíme si vůbec toho, co se před devětadvaceti lety stalo? Podívejte se dnes do Prahy, do Brna i jiných měst, kde veřejnost otevřeně vyjadřuje svoje názory. Vážíme si této situace tak, že do čela vlády volíme konfidenta Státní bezpečnosti, nomenklaturního kádra komunistické strany a člověka trestně stíhaného za závažné finanční machinace,“ řekl ve svém proslovu válečný veterán třetího odboje Vladimír Hučín, který byl za svou odbojovou činnost vězněn komunisty.

„V normálním státě by takový člověk nemohl fungovat a já osobně se za Konfederaci politických vězňů domnívám, že by měl být takový člověk v koluzní vazbě, neboť hrozí ovlivňování svědků a také útěk. Situace je vypjatá a každý by se měl na věc podívat realisticky,“ poznamenal.

S cedulí Zeman + Babiš, zabijáci demokracie přišla na náměstí i mladá maminka Marcela Kropáčová.

„Pro mě je 17. listopad nejdůležitějším svátkem, který Česká republika slaví, a divím se, že zrovna tento svátek nebyl vybraný jako ten, kdy mají být zavřené obchody. Myslím si, že události posledních dní ukazují, že v čele republiky nemůže být trestně stíhaný premiér, protože je jednoznačně podezřelý z toho, že ovlivňuje vyšetřování a v podstatě i jeho dnešní výlet do Švýcarska nahrává domněnkám, že vyšetřování neprobíhá čistě a otevřeně tak, jak by mělo,“ vyjádřila svůj názor.

Národ? Jen tlupa česky mluvících lidí

Někteří účastníci mítinku jsou vývojem po sametové revoluci v listopadu 1989 zklamáni, jiní si myslí, že žijeme v právním státě.

„Vracíme se tam, kde jsme byli před devětadvaceti lety s tím rozdílem, že tenkrát jsme nepřítele aspoň znali. Tohle není národ, to je tlupa česky mluvících lidí,“ nebral si servítky Jaroslav Bezděk z Klubu angažovaných nestraníků.

Dobroslava Jílková z Přerova má na 17. listopad 1989 krásné vzpomínky.

„Pro mě znamená 17. listopad veliké vzpomínky. Demokracie je pro naše děti a vnuky vysvobozením, protože oni nemůžou pochopit, co tady dříve bylo,“ poznamenala.

„Od roku 1989 jsme se posunuli, ta změna je vidět hlavně na mladé generaci,“ podotkla další z přítomných.

Lidé, kteří přišli na vzpomínkové shromáždění, položili za tónů písně Modlitba pro Martu svíčky u pamětní desky. Ještě předtím zazněla na náměstí česká státní hymna.