"Trochu jsem měl strach z počasí, sníh mohl pod nohama sice ještě vydržet, ale i tak je nádherně. Koní nám letos přibylo. Dnes si u nás návštěvníci mohou prohlédnout třiadvacet koní, z toho sedmnáct je našich a šest máme v nájmu. Letos jsme získali dva od Policie České republiky, kteří už nebyli v takové kondici. Jsou to velmi dobře zpracovaní koně a pro výuku tak ideální," uvedl Karel Diringer, vedoucí Jezdeckého oddílu při Střední škole zemědělské v Přerově.

V letošním roce se koně nenechali vyhladovět, jako v minulých letech, ale chovatelé jim dali skromnou večeři i snídani.

"Jsou to starosti. Máme o zvířata každoročně strach, aby jim velké množství potravy neublížilo, ale když to ohlídáme, tak to snad dopadne dobře. Nadílku od návštěvníků dáváme do přípravných pytlů a pochutinami pak koně postupně krmíme," doplnil Diringer.

První návštěvníci na zemědělskou školu zavítali krátce po deváté hodině.

"Této akce se účastníme každý rok. Syn má dvacet let a my sem chodíme v podstatě od jeho tří let. Koním jsme sem letos přinesli jablíčka a mrkve. Máme to tu rádi. Potom zamíříme tradičně na koncert na náměstí TGM," svěřil se jeden z návštěvníků Radek Polívka.

Přerované, kteří zavítali na Štědrý den dopoledne na zemědělskou školu, si v areálu prohlédli nejen koně, ale k vidění tu byli i čtyři lamy, emu, pávi a ovce. Drůbež byla letos kvůli ptačí chřipce zavřená ve vnitřním výběhu.