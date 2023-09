„S nápadem na vznik obchůdku s názvem Kvítí jinak přišel můj přítel. Chtěli jsme si už od začátku dělat svoje a moc si nevšímat konkurence. První den po otevření jsme ještě prodávali gerbery a růže, zkrátka to, na co byli lidé v květinářství zvyklí. Pak jsme si ale položili otázku: Proč? My to takto přece nechceme,“ popisuje začátky Šárka Válková.

„Dnes zdobíme interiéry, máme zakázky na pokojové rostliny, vážeme svatební kytice, ale děláme i smuteční vazby. Snažíme se co nejvíce zapojit fantazii a nabídnout zákazníkům to, co jinde nenajdou,“ líčí Šárka Válková, která se do Přerova přistěhovala z Brna, aby byla blíže své rodině.

Někdy přicházejí do prodejny se zajímavou myšlenkou, kterou je snadné zhmotnit, i samotné zákaznice.

„Tak třeba vznikl nápad udělat malou kytičku do vázy - jen tak pro radost. Inspirovaly mě k tomu dámy, které chtěly udělat radost svým kolegyním v práci. Je hezké, když za vámi někdo přijde a daruje vám kytičku. Tak vznikla Malá radost, kterou si u nás lidé můžou koupit,“ podotýká.