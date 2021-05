Podle vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romany Pospíšilové nastoupí do prvních tříd zhruba stejný počet dětí jako v loňském roce. Je kapacita přerovských škol přiměřená? Jaký se teď čeká vývoj?

Můžete srovnat výsledek s loňským školním rokem?

K zápisům do mateřských škol přišlo letos srovnatelné množství dětí jako loni. K 1. září 2021 nastoupí do školek na 269 dětí, z toho 59 dvouletých. Čísla z letošního zápisu jsou tedy téměř totožná s výsledky zápisu do mateřských škol v loňském roce.

V souvislosti s lockdownem a uzavřením školek odborníci poukazovali na nezralost předškolních dětí zejména v sociální oblasti. Přinesla covidová doba skutečně navýšení odkladů nástupu do prvních tříd?

Při vyhodnocení počtu odkladů ve vazbě na počet zapsaných dětí do prvních tříd základních škol nedošlo v souvislosti s pandemií koronaviru a uzavřením mateřských škol k nárůstu odkladů školní docházky. Do konce května se ale toto číslo může ještě navýšit. Prozatím je počet odkladů v porovnání s předchozími lety přímo úměrný počtu zapsaných dětí. Počet odkladů v roce 2021 činí 98 ze 460 zapsaných, v roce 2020 to bylo 103 ze 485 zapsaných.

Kolik prvňáčků by mělo v září usednout v lavicích?

Ve školním roce 2021/2022 by mělo do prvních tříd nastoupit celkem 362 dětí.

Je kapacita školských zařízení ve městě dostačující?

Kapacita mateřských a základních škol zřizovaných městem je dostačující. V současnosti je na základních školách celkem 3745 žáků. Jen pro srovnání - ve školním roce 2000/2001 to bylo celkem 5435 dětí. Jednotlivé třídy dnes nejsou naplňovány na maximum třiceti žáků a kolektivy jsou menší, což je vhodné pro výchovně vzdělávací proces. V mateřských školách je v současnosti celkem 1108 dětí a v porovnání se situací před několika lety došlo k poklesu. Například ve školním roce 2014/2015 to bylo 1235 dětí.

Jaký demografický vývoj lze v příštích letech v našem městě očekávat?

V letošním roce 2021 se dostavily k zápisu do základních škol děti narozené v roce 2014 a 2015, což jsou početně slabší ročníky. U zápisů v roce 2022 a 2023 lze očekávat mírný nárůst zapisovaných dětí - v průměru o 40 žáků více. V následujících letech dojde podle demografického vývoje opět k poklesu na úroveň počtu zapisovaných dětí v letošním roce 2021. Celkové počty zapisovaných žáků ale mohou ovlivnit dojíždějící děti z okolních obcí.

Plánují se na období prázdnin větší investice do oprav škol?

Na Základní škole Trávník se bude dodělávat rekonstrukce elektroinstalace a U Tenisu se dokončuje rekonstrukce školního hřiště.

Z menších investičních akcí je to pak oprava střechy na vstupní části budovy ZŠ Za mlýnem a na ZŠ Svisle pak oprava měření a regulace ve výměníkové stanici. V průběhu hlavních prázdnin se budou provádět další drobné údržbové práce na jednotlivých pracovištích základních a mateřských škol.