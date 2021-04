„Logistiku toho, jak se budou kolektivy ve škole střídat, už jsme zveřejnili na našem webu - v lichých týdnech od 12. dubna nastoupí část dětí od prvního do pátého ročníku, v sudých od 19. dubna je vystřídají zbývající žáci z ostatních tříd,“ přiblížil ředitel Základní školy U Tenisu Michal Pospíšil.

Na návrat dětí je škola dobře připravená. Přísná hygienická opatření zde totiž platí dlouhodobě a ještě přitvrdila poté, co školu na počátku roku zasáhla nákaza a onemocněli jak pedagogové, tak vychovatelky a uklízečky.

„Učitelé budou ve třídách nosit respirátory, ve všech prostorách je k dispozici dezinfekce, pravidelně větráme. Menší část pedagogů už má za sebou očkování, další na vakcínu čekají. Mnozí už také nemoc prodělali,“ zmínil.

Školní družina bude v provozu od 6 do 16.30 hodin.

„Kromě běžné výuky na prvním stupni jsme povinni zajistit také péči dětem, které v příštím týdnu nemají prezenční výuku a jejich rodiče pracují v kritické infrastruktuře - v nemocnici, u hasičského sboru nebo armády,“ řekl.

Testování ve stanech či tělocvičně zavrhli

Ředitelé přerovských základních škol se domlouvali na konkrétních krocích prostřednictvím videokonference, která proběhla ve čtvrtek odpoledne. Hlavním tématem byly antigenní testy, které už školy obdržely, ale názory na to, kde by mělo testování žáků probíhat, se rozcházely.

„Návrhy, že by se testovalo ve stanech před školou nebo třeba v tělocvičně, jsme zavrhli. Rodičům, kteří o to budou mít zájem, dáme možnost, aby byli u testování svých dětí v samostatné učebně. Ostatní půjdou se svými pedagogy do třídy, kde se pod jejich dohledem otestují,“ nastínil ředitel Základní školy Svisle v Přerově Miroslav Fryštacký.

Rodiče dostanou od vyučujících do e-mailu také instruktážní video, aby věděli, jak mají děti při testování postupovat.

„V pondělí ráno si to vyzkoušíme a uvidíme, jak to půjde. Děti se u hlavního vchodu rozdělí na skupiny – část půjde v doprovodu rodičů do samostatné učebny, zbytek zamíří s učitelkami do tříd. Očekávám, že bychom měli testování během první hodiny zvládnout,“ odhaduje.

V případě pozitivního testu odchází dítě domů a další postup konzultuje rodič s lékařem.

Výhrady rodičů

Zatímco po uvolnění opatření během první vlny pandemie loni na jaře probíhal nástup dětí základních škol bez větších řečí, teď ho v Přerově provázejí výhrady ze strany některých rodičů.

Náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS) se s nimi v pátek sejde na radnici.

„Schůzku se zástupci rodičů mám v pátek 9. dubna a a chci si i přes nepříznivou epidemickou situaci vyslechnout jejich argumenty,“ řekl Petr Kouba.

Nespokojení rodiče s ním chtějí jednat o pondělním zavádění nařízení vlády, která podle jejich mínění porušuje práva dětí.

Na návrat se chystají i předškoláci

Pročítání materiálu z ministerstva školství, porady zaměstnanců, obvolávání rodičů a navážení testovacích sad. Tak to teď vypadá v mateřských školách na Přerovsku, které se narychlo připravují na návrat dětí. Do zařízení nastoupí v pondělí po více než měsíci. Stejně jako na základních školách se budou i děti ve školkách dvakrát týdně testovat.

„Všech dvanáct subjektů včetně Mateřské a Základní školy v Předmostí je připraveno otevřít pro předškoláky a děti rodičů vybraných profesí a Integrovaného záchranného systému,“ shrnul Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

Školky v tuto chvíli zjišťují, kolik dětí v pondělí dorazí.

„Předpokládáme, že otevřeme tři oddělení. Dvě naplníme předškoláky a zbytek dětmi, jejichž rodiče jsou zaměstnaní u Integrovaného záchranného systému. Představu o zahájení provozu už máme. Testování budeme provádět s pomocí zákonných zástupců. Pokud by se ráno nakumulovalo více rodičů s dětmi, museli by počkat před budovou školky,“ shrnula ředitelka Mateřské školy Radost Michaela Hučínová. Podobná situace je i v jiných mateřských školách.

„Otevřeme pravděpodobně tři třídy po patnácti dětech. Dnes si jedeme pro testy a na naše webové stránky chceme umístit také instruktážní video, aby se mohli rodiče a děti seznámit s tím, jak bude testování probíhat a zbytečně se toho neobávali. Obrazový materiál je pro děti důležitý, zejména pro ty s handicapem,“ podotkla Michaela Gálíčková, ředitelka Mateřské školy U Tenisu.

Jasno má i ředitelka mateřinky ve Dvořákově ulici Ludmila Jakubcová. „Testovat budou rodiče, nebo budou na tento úkon dohlížet. Pokud bude výsledek negativní, mohou projít dál. Pokud by byl test pozitivní, okamžitě odchází nebo se přemístí do izolační místnosti,“ nastínila.

Antigenní testy si začali pracovníci školek vyzvedávat ve čtvrtek. Pomůcky jim vydávají hasiči.

„Máme už zkušenosti s rozvážením ochranných pomůcek. Ten systém je hodně podobný. Na centrále jsme převzali 245 700 testů, které jsme ve středu přerozdělili na každou ze třinácti stanic. Ty se staly výdejním místem. Počty předem určil krajský úřad. V Přerově si už testy pedagogové vyzvedávají a vše funguje bez problémů,“ informovala krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Také rodiče připravují své děti na to, že je v pondělí čeká po nucených „prázdninách“ ve školce testování.

„My už máme za sebou PCR testy, kterými si dcera prošla v období Vánoc v přerovské nemocnici. Naštěstí to snášela dobře, takže snad to bude zvládat i ve školce. Vím ale, že pro spoustu dětí je to obrovský stres a z tohoto důvodu rodiče své ratolesti do školky raději vůbec nedají,“ svěřil se otec šestileté Elišky Martin Novotný. (dar)