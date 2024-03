/VIDEO/ Zapsal se do srdcí Přerovanů, a ti na něj dodnes nezapomněli. Legendární zpěvák Pavel Novák by v neděli 10. března oslavil osmdesátiny a popřát mu k nedožitému jubileu přišli v pátek odpoledne alespoň ve vzpomínkách jeho fanoušci, hudební kolegové a posluchači, odkojení muzikou Synkopy.

Přerované na Pavla Nováka vzpomínali na dvou místech - nejprve na vernisáži výstavy, která je ve výlohách dvou budov na náměstí T. G. Masaryka, a pak na Laguně. Právě na tomto přírodním koupališti, kam zpěvák rád chodil se svými dětmi a rodinou, město slavnostně odhalilo lavičku Pavla Nováka. Jako první na ni usedla jeho vnučka Eliška.

Kdo chtěl, mohl slavnému zpěvákovi, od jehož úmrtí letos uplynulo patnáct let, poslat „vzkaz do nebe.“ Oblíbené písničky Malinká nebo Nádherná láska zazpíval jeho hudební kolega Dušan Millonig, který s ním hrával v kapele Vox.

Přerované na Pavla Nováka vzpomínají dodnes - jeho písničky mnohé provázely celý život. „Znala jsem Pavla od mládí. Chodili jsme tenkrát tancovat a nevynechali žádnou zábavu, hlavně ty v měšťáku. Absolvovali jsme jeho koncerty, ale i majálesy,“ vzpomněla Marcela Baďurová.

Známý zpěvák bojoval řadu let se zákeřnou rakovinou, které v roce 2009 podlehl. Vydal i několik knih, ve kterých svůj zápas s nemocí popisoval. „Jednu z nich jsem četla, nesl to opravdu statečně. Zrovna dnes jsem si to rozklikla, i mladého Pavla,“ řekla pamětnice, která je z nové lavičky na Laguně nadšená. „I když by se mi asi více líbila tady na náměstí - blízko měšťáku, který je s ním spjatý,“ podotkla.

Výstava, která je k vidění ve výlohách budov na náměstí, mapuje hudební začátky Pavla Nováka, jeho uměleckou tvorbu, ale nechybí na ní ani rodinné snímky s manželkou a dětmi.

„Jeho popularita v šedesátých letech vyletěla jako raketa a ve své době konkuroval v anketě Zlatý slavík i Karlu Gottovi. Kromě profesních fotografií jsou na výstavě i snímky z jeho rodinného života. Je na nich se svou ženou Olgou a třemi dětmi, najdete tu bohatou diskografii nebo přepisy fun clubu, který byl ve své době nejpočetnější ze všech zpěváků Československa. Expozici ve spodní části jsme pojali jako improvizovanou procházku po kapelách Pavla Nováka, se kterými hrál nebo byl jejich zakladatelem,“ přiblížila kurátorka výstavy Lada Galová.

„Asi není v Přerově, ale ani v České republice člověk, který by neznal jeho písně jako Malinká nebo Pihovatá. Pavel Novák byl ikonou české hudební scény šedesátých let a měl možnost svou kariéru rozvíjet v Praze. On sám se ale označoval za hrdého Moravana a přerovského patriota a zůstal v našem městě. Jsme pyšní, že tady zůstal a tvořil, ale věnoval se i výchovným koncertům pro děti - tuto štafetu po něm převzal nejprve jeho syn Pavel, a pak vnučka Eliška,“ řekl primátor města Petr Vrána.

Venkovní výstava má připomenout výročí ve veřejném prostoru, takže nutí ke vzpomínkám. „Pavel obohatil můj život už jen tím, že si mě vybral do své kapely, což bych v sedmnácti letech, kdy jsme začínali, nečekal. Celou tu dobu jsme žili jako jedna velká rodina, byli jsme pořád spolu,“ vrátil se do minulosti Dušan Millonig, který s ním hrál v kapele.