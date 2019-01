Poklidné silvestrovské oslavy zažili hasiči, policisté a strážníci v Přerově. Obešly se bez vážnějších incidentů a svou roli sehrál stejně jako loni fakt, že bylo náměstí T. G. Masaryka téměř vylidněné. Zatímco strážníci, kteří dohlíželi na pořádek v ulicích, měli o starost méně, lidé nevydařené oslavy Silvestra bez ohňostroje na náměstí kritizovali.

Přerov vstoupil do nového roku 2019 bez větších oslav na náměstí a centrum města bylo téměř vylidněné. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Hasiči zasahovali přímo v Přerově jen jednou - a to hned na Silvestra, krátce po osmé hodině večer. „Prováděli jsme na nábřeží Edvarda Beneše kontrolu po požáru odpadkového koše, který ještě před příjezdem jednotky uhasila hlídka policie,“ shrnula krajská mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Policisté a hasiči vyjížděli na Nový rok krátce před půl třetí ráno také do Měrovic nad Hanou, kde se stala dopravní nehoda. „Osobní auto začalo po nárazu do stromu hořet. Během několika minut jsme požár zlikvidovali a spolupracovali se záchrankou i policií. Při nehodě se zranili dva lidé,“ upřesnila.

Poklidnou službu měli přerovští strážníci - pohled na náměstí T. G. Masaryka a přilehlé ulice totiž bujaré silvestrovské oslavy připomínal jen vzdáleně. Popřát si sem do nového roku dorazily jen skupinky lidí, kteří si museli přinést láhev na přípitek s sebou, protože byly všechny stánky zavřené.

„Je to tragédie, protože Přerov byl vždycky pověstný tím, že se tady na Silvestra něco dělo. Snad nad tím město trochu zauvažuje a v příštím roce se to změní,“ vyjádřil svůj názor Adolf Sedlmayer, který přišel do centra města slavit se svou rodinou.

„Stánky zavřené, žádná hudba, bez ohňostroje, nemá cenu ani vylézat z postele,“ dodala další z Přerovanek, která si nakonec připila do nového roku s přáteli na prostranství u hradeb. O ohňostroj se naštěstí postarali obyvatelé okolních domů, takže se nebe nad Přerovem přece jen rozzářilo.