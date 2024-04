Přerov ve víru tance. O tituly mistrů Moravy bude usilovat až 5 tisíc tanečníků

Do Přerova se nadcházející víkend od 20. do 21. dubna chystá až pět tisíc mladých tanečníků. Po roce se zde koná Mistrovství Moravy ve street dance a street show. Taneční maraton bude probíhat po oba víkendové dny, a to od rána až do večerních hodin v hale Spartaku. Soutěžit se bude v takzvaných pouličních tancích jako je hip hop, house dance, popping nebo locking.