Mírné rozvolnění opatření umožní otevřít obchody, restaurace a kavárny.

Začít mohou konečně i vánoční trhy na Masarykově náměstí v Přerově, které se ale letos musejí obejít bez kulturního programu a vystoupení.

Stánky s punčem a vánočním sortimentem budou v provozu od čtvrtečního dopoledne.

„Dřevěné budky na náměstí už jsou nazdobené a prodávat se u nich bude od 10 do 21 hodin. Aby byly dodrženy rozestupy, jsou od sebe stánky ve vzdálenosti čtyři metry a chybějí i stoly a židle, aby se lidé neshlukovali. Adventní atmosféru tentokrát navodí pouze reprodukovaná hudba - současná opatření umožňují jen kulturu bez diváků,“ shrnul ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček. Tradiční řemeslný jarmark na Horním náměstí se uskuteční na stříbrnou neděli - 13. prosince od 10 do 16 hodin.

Muzeum ano, kino zatím ne

Návštěvníkům se od čtvrtka otevře také Muzeum Komenského v Přerově, které ale tentokrát neláká na žádnou z vánočních výstav a kvůli koronaviru odpadne i tradiční zdobení baněk pro rodiny s dětmi.

„Otevíráme ve čtvrtek, ale protože jsme na třetím stupni indexu rizika, můžeme dovnitř vpouštět skupiny maximálně o deseti lidech,“ uvedl ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler. Ze stejného důvodu zatím ani není možné nabízet školám edukační programy.

Lidé mohou v muzeu zhlédnout kromě stálých expozic výstavu školních obrazů Zdeňka Buriana, vystavené jsou i panely ke 350. výročí úmrtí J. A. Komenského.

„Vánoční výstavu jsme ale letos nechystali, protože dlouho nebylo jisté, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet,“ poznamenal. Návštěvníci mohou vstupovat do muzea pouze v rouškách a u vchodu je připravena dezinfekce.

Uzavřený zůstává přes zimu hrad Helfštýn, který se otevře pouze první sobotu nového roku pro účastníky tradičního novoročního výstupu.

„Už na jaře jsme si vyzkoušeli, že při dodržování rozestupů se ve velkém prostoru hradu lidé dokážou rozptýlit,“ doplnil ředitel. Ornitologická stanice v Přerově je v současné době mimo provoz z důvodu probíhající rekonstrukce.

Na otevření si ještě musí počkat přerovské kino Hvězda.

„Nejméně do konce roku budeme mít zavřeno, ale pokud by se epidemiologická situace výrazně zlepšila, jsme schopni na to pružně zareagovat. Mimo provoz zůstane i kavárna Kabinet Hvězda - bez návštěvníků kina se totiž její provoz nevyplatí,“ řekla vedoucí Svatava Měrková.

Do konce roku se neotevře ani přerovská hvězdárna.

Bazén ano, bruslení ne

Provozovatelé Plaveckého areálu v Přerově ještě tento týden zvažovali, zda vůbec otevřou. Nakonec se rozhodli bazén od soboty zpřístupnit.

„Pro sportovní kluby se areál otevře už ve čtvrtek, veřejnost sem bude mít přístup od soboty, a to v režimu, jaký nám umožňuje vládní nařízení - s tím, že platí omezení dvě stě lidí na plochu. Od pátku začne fungovat i sauna - pára na bazénu u sprch ale zatím v provozu být nemůže,“ nastínil Jaroslav Hýzl, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem areálu.

Bruslení pro veřejnost se zatím konat nemůže - zimní stadion je otevřený pouze pro tréninky hokejistů.

Také na městské sportovní hale už mohou kluby trénovat - ale za podmínek, které to umožňují.

Nákupní galerie otevře

Zákazníkům se ve čtvrtek otevřou také provozovny v největším obchodním centru - Galerii Přerov.

„Jednotlivé jednotky si korigují počty zákazníků a první hosty po dlouhé odmlce přivítají restaurace i cukrárna. Sezení uvnitř je ale s omezeným počtem. V KFC a Banyan Bistru si mohou vzít lidé jídlo s sebou,“ uvedla manažerka centra Jarmila Řezníčková.

V nákupní galerii platí běžná provozní doba, u vstupu je dezinfekce a vzduch v prostorách pravidelně čistí vzduchotechnika.

„I letos najdou zákazníci u vchodu Strom splněných přání – lidé zde mohou kupovat dárky pro děti z dětských domovů v Přerově a Staré Vsi,“ uzavřela.