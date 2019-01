Problém využití bývalého hotelového domu Strojař před sebou město tlačí už dlouhá léta jako balvan. Teď je šance, že se to konečně změní.

Radní chtějí využít devítipatrovou budovu pro účely bydlení a pomoci tak třeba osamělým seniorům, pro něž je složité zaplatit nájem ve třípokojovém bytě.

A půjdou s dobou. Ve spodní části budovy se počítá s komerčními prostory, takže si budou moci zajít ke kadeřnici nebo na pedikúru.

Už když město zanedbaný komplex v centru Přerova získalo od státu, bylo jasné, že kupní cena 42,5 milionů korun nebude jedinou investicí.

Aby se dalo ve Strojaři bydlet, je nutná jeho rekonstrukce - a ta si vyžádá náklady kolem sto milionů korun.

„Radní už vyhlásili veřejnou zakázku na využití Strojaře. Pokud záměr v červnu posvětí zastupitelé, vypíše město architektonicko-urbanistickou soutěž. Ta bude řešit novou podobu devítipodlažní panelové budovy z roku 1968,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Soutěž má řešit i okolí

Komplex, jenž v minulosti sloužil jako ubytovna pro zaměstnance Přerovských strojíren a později zde bydleli vojáci, je už pět let opuštěný.

Protože má ideální polohu v centru města, s výhledem na řeku Bečvu a v blízkosti městské památkové zóny, nabízí se jeho využití pro účely bydlení.

„Architektonicko - urbanistická soutěž se ale bude zabývat celou lokalitou v okolí Strojaře - tedy také ulicemi Velká Dlážka, Brabansko a nábřeží Rudolfa Lukaštíka,“ upřesnil radní Petr Vrána (ANO).

Město usilovalo o získání Strojaře hlavně proto, aby zabránilo vzniku další sociální ubytovny v centru.

„Původně jsme uvažovali o komunitním domu pro seniory, ale podle ministerstva pro místní rozvoj je jen malá šance získat dotaci na přebudování objektu pro tyto účely. Doporučením bylo vystavět byty s pečovatelskou službou,“ doplnil radní.

Přibude nové parkoviště

Projektový tým, jenž řešil využití Strojaře, vycházel z aktuálních potřeb obyvatel města. Populace v Přerově totiž stárne a seniorů přibývá.

I z toho důvodu má v bývalém hotelu vzniknout dvaadvacet bezbariérových bytů s pečovatelskou službou. Na každý je přitom možné čerpat dotaci až 600 tisíc korun.

„Dále by tu mohlo vzniknout třicet až padesát malometrážních bytů, které by byly obsazovány pouze seniory. Své místo by tu mělo i komunitní centrum, kde by se lidé scházeli. Počítá se ale i s komerčními prostory, ve kterých by byla lékárna, kadeřnictví nebo pedikúra,“ vyjmenoval Pavel Gala z odboru rozvoje magistrátu.

Výhodou, již by mohli ocenit především řidiči, je parkoviště pro osm desítek aut.

Vzniknout má na pozemku v těsném sousedství Strojaře, který hodlá odkoupit město od developerské firmy za částku 6 milionů 700 tisíc korun. Záměr už posvětili zastupitelé.

Návrhy architektů, kteří se přihlásí do soutěže, chtějí radní představit veřejnosti tak, aby je měli možnost posoudit i Přerované.

„Je možné, že odborníci v rámci svých studií Strojař připraví o čtyři vrchní patra, nebo stavbu jinak rozdělí,“ uvažuje radní Petr Vrána.

Jen projekt spolkne 3 miliony

A na kolik přijde proměna zastaralé budovy z dob socialismu na moderní bydlení?

Jen soutěž bude stát 1 milion 800 tisíc korun, zhotovení projektové dokumentace a regulačního plánu pak 3 miliony 550 tisíc.

Město má v ruce i předběžný odhad, jak nákladná by byla přestavba komplexu tak, aby odpovídal požadavkům dnešní doby.

Demolice čtyř nadzemních podlaží postupným rozebráním by podle odhadu přišla na 13 milionů korun. Proměna prvního nadzemního podlaží, které by mělo sloužit ke komerčním účelům, na 24 milionů.

„Rekonstrukce druhého až pátého podlaží, ve kterém by měly být pečovatelské a obecní byty, byla vyčíslena na 37 milionů korun,“ upřesnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Pokud se k těmto nákladům připočítá i komunitní centrum, demolice trafostanice a výměníkové stanice, stavba parkoviště a sadové úpravy, vyšplhá se úprava celého území na 100 milionů korun.