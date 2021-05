Přerovské povstání odstartovala 1. května 1945 mylná zvěst o konci války, která se rozšířila po městě. V Přerově vypukly tvrdé pouliční boje, které se nakonec nepříteli podařilo potlačit.

Za první vzpouru proti nacistům v zemi zaplatilo životem čtyřiapadesát lidí - někteří padli, nebo byli smrtelně zraněni při přestřelkách, jiní umučeni a zastřeleni při zatýkání. Jednadvacet nevinných Přerovanů popravili nacisté na střelnici v Olomouci.

„V Přerově připomíná tuto tragickou kapitolu našich dějin čtrnáct pomníčků a pamětních desek, které jsou upomínkou na květnové události roku 1945,“ řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Pamětní deska na počest jedné z obětí Hynka Kokojana se nachází v areálu firmy Kazeto, před lety se ale objevila ve městě i nová pietní místa - hrdinnou smrt Karla Brady, jenž zemřel během pouličních bojů, připomíná pamětní deska na Tyršově mostě. Další je umístěna také na obchodu v Kozlovské ulici a připomíná oběť Františka Gremlici.

„Je smutné, a přesto potřebné, vracet se každoročně do míst, kde byli zastřeleni lidé, kteří se jako první v celé zemi pokusili povstat proti nacistické zlovůli. Jejich odvaha, se kterou na prvního máje před sedmdesáti šesti lety vyšli do přerovských ulic, je mrazivá. Mysleli si, že po šesti letech nacistické poroby vítají svobodu, ale kráčeli vstříc své smrti. Byli to lidé jako my - a nechtěli nic víc než to, co nám dnes přijde samozřejmé. Žít ve svobodné zemi,“ řekl během pietního aktu na olomouckých Lazcích přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Obyvatelé Přerova se 1. května 1945 nechali strhnout hlášením v místním rozhlase, že skončila válka. Shromažďovali se na náměstí, vyvěšovali vlajky, zpívali hymnu, stavěli barikády a odzbrojovali německé vojáky.

„Až o několik hodin později se dozvěděli, že je tato informace mylná. Gestapo ale nemohlo takovou troufalost lidí z malého moravského města nechat bez odplaty. Němci se začali krutě mstít a zatýkat. Mnoho povstalců padlo v boji a jednadvacet jich bylo popraveno na střelnici v Lazcích. Pro Němce to byli zpupní Přerované, pro nás to jsou hrdinové,“ dodal primátor.

Zástupci vedení města si 7. května připomenou výročí konce druhé světové války také u pomníků v Želatovské ulici, na třídě generála Janouška a na městském hřbitově.