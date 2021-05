Nezvyklý pohled se naskytl lidem, kteří procházeli v pondělí ráno jindy frekventovanou Tovární ulicí v Přerově. Silnici obsadila kvůli stavbě průpichu těžká technika, takže byla částečně neprůjezdná. Zbloudilé kamiony bylo občas možné potkat v Komenského ulici a auta se štosovala také v Palackého. Žádná kalamita se ale nekonala.

V Přerově se kvůli stavbě průpichu uzavřela frekventovaná Tovární ulice, 3. května 2021 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Doprava to zatím zvládá a větší problémy jsme u nádraží nezaznamenali. Je to i tím, že do města mohou vjíždět pouze auta do 3,5 tuny a pro kamiony platí zákaz. Do Kramářovy se nyní auta dostanou pouze z Čechovy ulice, která byla dříve zaslepená,“ popsal radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).