Kromě bezobsažných frází se v programovém prohlášení objevily i jasné vize - rozvoj strategických průmyslových zón, snížení úvěrové zadluženosti bez výrazného dopadu na investice či prodej zbytného majetku města.

Radniční koalice zamýšlela zpracovat novou koncepci parkování, zrekonstruovat bývalý hotel Strojař za účelem dostupného bydlení pro seniory a mladé nebo navýšit místa v Domově pro seniory výstavbou nového pavilonu G.

V plánu byla i podpora zřízení Vyšší odborné školy zdravotnické, hledalo se místo pro novou knihovnu a radnice slibovala vybudování městské víceúčelové haly pro kulturu a sport.

Blažkův dům prokoukl. Radnice vypadá jak chudá příbuzná, míní Přerované

Sliby chyby

Opozice je v hodnocení naplňování programového prohlášení nemilosrdná.

„Na Strojaři se neudělala ani čárka a proslýchá se, že by se měl prodat levněji, než za kolik jsme ho koupili. Bezdůvodně se odkládá také projekt na regeneraci sídliště v ulici Budovatelů. Vytratilo se pravidelné setkávání s občany a po primátorovi není vidu ani slechu. Na druhou stranu musíme ocenit radního pro dopravu Tomáše Navrátila, kterému můžeme přezdívat facebookový král, protože supluje práci mluvčí,“ zhodnotil lídr opozičního uskupení Společně pro Přerov Jan Horký, který by čtyřleté působení radniční koalice ohodnotil známkou tři minus.

Čtyřku by dal vládnoucí koalici Radek Pospíšilík z opoziční strany Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.

„Marně hledám, co se povedlo. Průpich je krajská akce a zasadil se o něj hlavně bývalý primátor Vladimír Puchalský. Podpora průmyslových zón je nula a hospodaření je takové, že máme na účtu přebytek 1,2 miliard korun a v rozpočtu je rezerva 350 milionů. Inflací ale peníze rychle ztrácejí na hodnotě. Kdyby zrekonstruovali Strojař a postavili víceúčelovou halu, mělo by to přímý a pozitivní dopad na obyvatele města,“ rýpl si Radek Pospíšilík, který ocenil alespoň dvě věci - revitalizaci rybníku v Předmostí a součinnost města u dopravních staveb. „To je ale hlavně zásluha odboru majetku a oddělení dopravy,“ poznamenal.

Nová knihovna jako přístavba kina Hvězda? Návrh získal podporu

Kritikou nešetří ani dlouholetá zastupitelka Ludmila Tomaníková (dříve KSČM, dnes nezařazená).

„Každá předvolební kampaň je jen moře slibů. I my jsme před čtyřmi lety slibovali, ale nikdo nemohl počítat s tím, že přijde koronavirus. Na nový pavilon domova důchodců je zpracovaný projekt, ale nic se neděje, na papíře zůstaly i plány na využití Strojaře,“ řekla.

Stejně to hodnotí zastupitelka Věra Vránová (KSČM).

„Proklamované sliby nebyly splněny. Za D1 město nemůže, ale průpich v současné době řidičům situaci spíše zhoršuje. Problémem jsou i parkovací místa. Výrazné plusy nevidíme, takže za mě je to čtyřka, ať nedám úplně pětku,“ podotkla.

Odhlasováno: ošklivý Emos přestaví, za 300 milionů. Co vy na to?

Radní: Snížili jsme dluh města

Podle náměstkyně primátora Hany Mazochové (ANO) se ale podařilo výrazně snížit zadluženost města.

„Za osm let jsme snížili dluh města o 274 milionů korun, za poslední čtyři roky splatili 104 milionů. V posledních letech jsme získali dotace 137 milionů a do městského majetku investovali částku 919 milionů korun,“ zrekapitulovala.

Přerovský primátor Petr Měřínský (ANO) k tomu dodal, že se podařilo nastartovat oživení centra města.

„Rekonstrukcí prochází Blažkův dům, připravuje se oprava budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 - zvýší se tedy atraktivita centra. Připravuje se otevření Alzheimercentra, které částečně nahradí potřeby domova pro seniory. Snížil se i počet ubytoven,“ zmínil.

Zásadní chyby nenašel radní Tomáš Dostal, lídr KDU-ČSL a TOP 09.

„Začalo se pracovat na nové koncepci parkování, studentům se otevřela Vyšší odborná zdravotnická škola a podařilo se vybrat místo pro novou knihovnu. Co se týče Strojaře, je to složitější otázka. Ideální by bylo, kdyby město do projektu vstoupilo se strategickým partnerem,“ míní. Za čtyřleté vládnutí by dal koalici, jejíž je součástí, známku jedna minus.

Pozitiva převažují také podle náměstka primátora Petra Kouby (ODS).

„Pokud mluvím za svůj rezort, posunuli jsme dál stavbu Alzheimercentra, opravou prošlo hřiště na ZŠ U Tenisu a chystají se další - u ZŠ J. A. Komenského nebo ZŠ B. Němcové. Výrazně se investovalo do modernizace škol a odborných učeben. Republikovým primátem je pak získání ocenění Obec přátelská k rodině a Obec přátelská k seniorům,“ uvedl.

Dvě přerovské základky otevřou později, jsou v obležení stavebníků

Jak to vidí Přerované?

Přerované se v anketě Deníku netajili tím, že byla jejich očekávání před čtyřmi lety větší. Spokojení jsou se snahou řešit dopravu.

„Dobře si pamatuji, kolik toho naslibovali, ale nemáme nic. Přerov by potřeboval někoho, kdo ho dá do kupy. K volbám se těším a budu volit změnu,“ vyjádřil svůj názor Libor Konečný.

„Nějakých velkých změn si v Přerově nevšímám. Za co jsem ale hodně rád, je postavený nadjezd nad železniční tratí a průpich. Myslím, že to výrazně pomůže dopravě,“ řekl jiný z Přerovanů Josef Kratochvíl.

„Moc práce vidět není. Mladí by potřebovali byty, třeba ve Strojaři. Mělo to být dávno hotové, kolik let se na ten prázdný barák ještě budeme dívat?,“ ptala se paní Lenka z Přerova.

„Nejvíce mi vadí, že město upadá, což je vidět na struktuře obyvatel. Mladí odcházejí, protože nemají práci a chybí jim kulturní život, jaký je třeba v nedaleké Olomouci,“ zhodnotila mladá maminka.