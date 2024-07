Na sedmi stanovištích bude umístěno devět venkovních cvičebních prvků s návody na správné užívání. Stezka přijde na 490 tisíc korun a hotová by měla být do konce září.

„Vybudovat v těchto místech stezku nebylo jednoduché, protože se k ní musela vyjadřovat řada úřadů. Bude totiž umístěna v záplavové oblasti a zasáhne i do ochranného pásma přírodní památky. Náročná administrativní příprava je za námi a teď začínáme se samotnou stavbou,“ řekl náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal.

Na stezce, jež je součástí Naučné stezky Přerovským luhem, budou umístěny různé prvky - „cik-cak kladina“, bradla, hrazda, lavice, ručkovací i skákací žebřík, výstupy s lanem, balanční lávka, prvky na výskoky a podobně.

„Pro zajištění udržitelnosti a přirozeného vzhledu jsou venkovní prvky v kombinaci dřeva a kovu. Kov je ošetřen galvanickým zinkováním a práškovým lakováním, dřevo speciálními nátěry,“ popsal Petr Školoud z přerovského magistrátu.

Na tabulích si mohou návštěvníci po načtení QR kódů prohlédnout instruktážní videa, která jim doporučí, jak správně a efektivně na této stezce cvičit.

Fit stezka je projektem, který vzešel z loňského participativního rozpočtu - a zároveň prvním, jenž se začal realizovat. Ještě zbývá pořízení kuličkové dráhy s tunely, mosty a nadjezdy, která by měla být umístěna u Laguny a přijde na 400 tisíc. V přípravách je rovněž další úspěšný návrh, a to obnova středové části Žerotínova náměstí za půl milionu korun.

„Na tuto akci už je zpracovaná studie i sadbový plán. Chceme, aby zde vznikla jakási malá zelená oáza, kde by bylo místo k posezení a odpočinku - nicméně záměr se zatím pozastavil u památkářů,“ poznamenal Alexandr Salaba z přerovského magistrátu.

Mezi vítěznými návrhy jsou i kameny zmizelých za sto tisíc korun, které budou v září osazeny na Žerotínově náměstí - v místech, kde žili přerovští židovští obyvatelé, jež byli za války perzekvováni nacisty.

Ukončen byl už i příjem návrhů letošního ročníku participativního rozpočtu. Doručeno bylo celkem 23 návrhů, které budou nyní zkontrolovány po formální stránce a zhodnoceny.

„Do konce prázdnin komise rozhodne, které ze zaslaných návrhů splnily všechna kritéria a budou zařazeny do hlasování veřejnosti. To zahájíme v den veřejné prezentace jednotlivých návrhů, tedy 4. září, a ukončeno bude 4. října. Vítězné návrhy zveřejníme do poloviny listopadu,“ popsal František Zlámal z přerovského magistrátu.