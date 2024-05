Zdence Koluchové z Přerova by čtyřiadevadesát let nikdo nehádal. Usměvavá seniorka celý život sportuje a ještě před pár lety zvládla i lyžování. Spolu s ostatními - jen o pár let mladšími ženami z „Věrné gardy“ - se zapojila do nácviku skladby, kterou předvedou v červnu na krajském Všesokolském sletu v Přerově. Představí se na něm dva a půl tisíce cvičenců - od dětí přes žactvo až po seniory.

Ženy pilně nacvičují na krajský Všesokolský slet, který bude v červnu v Přerově. Do nácviku se pustily i seniorky - té nejstarší je 94 let. | Video: Petra Poláková - Uvírová

Věrná garda, jejíž součástí je i Zdenka Koluchová, se schází každé úterý dopoledne. Skladba, kterou ženy pilně nacvičují, má název Jdi za štěstím. „Trénujeme málo, potřebovali bychom se scházet častěji, abychom vše pořádně natrénovali. Přece jen už v tomto věku v hlavě neudržíme všechno, a tak je to potřeba častěji opakovat,“ říká Koluchová.

„Pro mě to není nic nového, nacvičovala jsem i na dřívější slety a v minulosti třeba na spartakiády. Jsem tělocvikářka a celý život jsem učila na pedagogické škole, takže jsem na pohyb zvyklá. Tady v tělocvičně jsou všechno moje bývalé žákyně. Ještě před pár lety jsem i lyžovala, ale protože mi praskla achillovka, teď už si to nemůžu dovolit,“ směje se nejstarší cvičenka, která podle svých slov pochází z Valašska. „Vyrostla jsem tedy na vsetínském sokole,“ doplňuje.

Do nácviku skladby se pustila také Irena Tomešková, které je sedmaosmdesát let. „Cvičily jsme s děvčaty na všech sletech. Teď už je nám k té devadesátce, tak jsme se usnesly, že to ještě naposledy zkusíme. Je to taková naše labutí píseň,“ líčí.

Nácvik probíhá každé úterý. Od půl deváté ráno cvičí ženy od 45 do 68 let, po nich obsadí tělocvičnu přerovského Sokola starší seniorky. Pro všechny účastníky je Všesokolský slet událostí, na kterou se těší šest let.

„Celkem je nás pětadvacet. V rámci naší župy jsou ještě čtyři celky - dva v Hranicích a dva ve Slavíči,“ popisuje Milada Havlíčková, která vede nácvik skladby o něco mladších žen s deštníky.

„V Přerově se naposledy konal krajský Všesokolský slet v roce 2018, předtím byl v roce 2012. Je to tedy už náš třetí. Ve skladbě s deštníky, kterou trénujeme, by mělo vystoupit 248 cvičenek. Věková kategorie je od 45 do 68 let, ale my už jsme lehce za tou hranicí, jsou tu i starší ženy,“ poznamenává.

Docházka je podle ní stoprocentní. „Děvčata mají velkou odpovědnost. Dnes poprvé cvičenky dostaly také originální deštníky, se kterými budou vystupovat, takže panuje velká spokojenost,“ říká.

Krajský Všesokolský slet se v Přerově uskuteční 15. června. „O půl třetí odpoledne proběhne slavnostní zahájení na náměstí. Pak se vydáme průvodem až na stadion. Mělo by se tu vystřídat dvanáct skladeb a počítá se s tím, že do Přerova dorazí dva a půl tisíce účastníků. Je to o pět set více než v roce 2018,“ upřesňuje Havlíčková.

Do nácviku na krajský Všesokolský slet se zapojili rodiče s dětmi, předškolní děti, mladší a starší žactvo, ale také dorostenky, ženy, seniorky a muži. V Praze se uskuteční Všesokolský slet od 30. června do 5. července a vystoupí na něm 20 tisíc cvičenců.