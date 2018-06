Přerov si připomněl sté výročí úmrtí Jana Gayera

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 20 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič/ka - souprava, návěs. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Nástup možný IHNED., , Požadavky:, řidičské oprávnění sk. C, C + E, platný profesní průkaz, platná školení, psychotesty, digitální karta, minimáln+ 3 letá praxe (v letech 2015 - 2018) v řízení vozidel sk. C + E, držitel průkazu k ovládání hydraulické ruky (HNJ) - výhodou, nikoli podmínkou, , Náplň práce:, rozvoz stavebních materiálů do skladů a na stavby, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: autodoprava.hranice@tiscali.cz, - telefonicky (07,00 - 14,00hod.) na čísle 737 112 159 nebo 603 162 750 - pan Perutka nebo pan Spáčil, , Pozn.: Vybraným uchazečům bude sděleno místo a čas osobního setkání. Pracoviště: Cz adam hranice s. r. o., Tř. 1. máje, č.p. 328, 753 01 Hranice 1. Informace: Radovan Perutka, +420 737 112 159.