Přerov si připomene zesnulého zpěváka Linkin Park

V pátek 20. července uplyne přesně rok od úmrtí frontmana americké kapely Linkin Park Chestera Benningtona, které zasáhlo fanoušky po celém světě. Přerovské kapely loni vzdaly zpěvákovi hold koncertem pod širým nebem, letos se unikátní vzpomínkový koncert opět uskuteční, a to přesně na den úmrtí umělce.

Akce se uskuteční v pátek 20. července od 18 hodin na náměstí Přerovského povstání. Také letos budou moci lidé přispět na dobrou věc zakoupením upomínkových předmětů.

„Minulý rok putoval výtěžek na Linku bezpečí České republiky, letos jsme to změnili. Výtěžek půjde na organizace, které založila přímo kapela Linkin Park - Music for relief a na One More Light Fund. Organizace podporují mentální zdraví a zabývají se problematikou sebevražd,“ vysvětlil pořadatel akce a zpěvák ze skupiny Critical Acclaim Petr Kadlec.



Hold tragicky zesnulému frontmanovi kapely Linkin Park vzdají Petr Kadlec z kapely Critical Acclaim, Petra Václavíková z kapely Kowall Company, Mira Svoboda z NSOS, Lukáš Brada, který působil v Cookies, Martin "Cágo" Cagaš - kytarista Jakuba Děkana nebo Petr Škubal.