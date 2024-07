„Rozumné by bylo uzavřít to po úsecích. Město se mělo zamyslet nad tím, jestli povolí tak masivní odstávku parkovacích míst a zábor pro firmu, která ani nemůže na tolika úsecích současně pracovat. Kdyby byla v každé ulici souprava bagr, chlapi, náklaďáky, pak by to asi šlo. Už je ale druhý den odstávky a nic se tady neděje,“ dodal s tím, že mu chybí náhradní řešení.

„Očekávali bychom zprůjezdnění některých jednosměrek nebo povolení stání na náhradních místech. Ani nad tím se ale nikdo nezamyslel, takže za mě naprostá katastrofa,“ zhodnotil.

Stejně to vidí i Radovan Jemelík ze stejného domu. „Uzavřeli celou čtvrť Přerova, kde se nepracuje, protože stavba běží jen na dvou úsecích - v Čechově a Sušilově ulici. Náměstí Svobody je uzavřené, stejně tak ulice Generála Štefánika, okolí Madony nebo bývalého kina Oko, kde jsou stovky parkovacích míst. Chybí mi také informace, do kdy to bude uzavřené a po jakých etapách budou práce probíhat,“ konstatoval.

Přinese uzavírka odlivu zákazníků?

Obchodníci z Čechovy ulice se obávají poklesu tržeb. „Zase nám spadnou tržby, které jsou přes léto vždycky nižší. Když v Čechovce řidiči nemůžou zastavit, tak pojedou nakupovat jinam,“ míní prodavačka obchodu s pečivem. „Nechápu to. Mohli to udělat tak, že po skončení Sušilky začnou dělat Čechovku. Chápu, že technologicky v rámci plynařiny by jim to asi nepasovalo, ale doprava je doprava. Tato cesta je navíc hodně frekventovaná,“ řekl jiný z obchodníků.

První den uzavírky Čechovy ulice provázely zmatky. Řidiči vjížděli do zákazů a mnozí popisovali, že netuší, kudy jet. Na situaci dohlížely hlídky policie.

„Ve středu dopoledne jsme na základě oznámení vyjížděli do Čechovy ulice, protože zde stálo vozidlo, které pracovníkům bránilo při opravě komunikace. Policisté se spojili s vlastníkem, který auto přeparkoval a hlídka přestupek vyřešila uložením blokové pokuty. Jiné problémy jsme v souvislosti s uzavírkou této ulice neřešili,“ informovala mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.

Plynovod se naposledy měnil před 50 lety

Podle vedoucího stavby Richarda Floriana z firmy Montáže inženýrských sítí je rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek nutná.

„Plynovod byl ve špatném stavu a je potřeba provést rekonstrukci - hlavně z důvodu bezpečnosti. Naposledy se totiž prováděla výměna někdy v 70. letech minulého století. My jako zhotovitel jsme to dostali jako stavbu, která má být do určitého termínu hotová. Letní měsíce jsou pro práce nejvhodnější, protože odstavovat lidi od plynu někdy v listopadu není možné,“ vysvětlil.

Práce budou podle vedení města postupovat po etapách a po dokončení toho úseku, který bude hotový, se otevře. „Zákaz zastavení platí proto, aby mohly být úseky odfrézovány. To ale neznamená, že bude zákaz zastavení ve všech ulicích dotčených stavbou platit po celou dobu,“ konstatoval náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Uzavírka Čechovy ulice potrvá do 13. září s tím, že objízdná trasa vede přes ulice Nádražní, průpich, Komenského a Šířava, a to obousměrně. Omezení se dotkne také autobusových spojů. „Linky číslo 101, 103, 111 a 112 budou vedeny z autobusového nádraží po obousměrné objízdné trase přes ulice Tovární - Komenského - Šířava, kde obslouží náhradní obousměrnou zastávku Přerov, Šířava SOU, dále pojedou přes okružní křižovatku 17. listopadu, Bayerova a Čechova, kde naváží na trasu podle licencí,“ upřesnil.

Kvůli objízdné trase dojde k dočasnému zrušení zastávky u kina Hvězda. „Příměstské linky budou jezdit po obousměrných objízdných trasách přes ulici Denisova, Ztracená, Tovární, Komenského a 17. listopadu,“ uzavřel.