Na odlivu obyvatel z Přerova měl v minulých letech lví podíl nedostatek nových pracovních příležitostí. Kvůli chybějící dálnici D1 se totiž do města investoři zrovna nehrnuli. Řada mladých lidí se navíc stěhuje do okolních obcí a trendem posledních let je život na venkově.

„Věříme, že jakmile se dokončí dopravní infrastruktura, tak se tento odliv nastaví. S příchodem nových investorů vzniknou pracovní příležitosti a zvýší se i zájem o bydlení. Chybějící dálniční napojení Přerov hodně blokovalo a tady na ně čekáme už desítky let,“ zhodnotil náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Rektor Vysoké školy logistiky v Přerově: Považovali jsme Záchu za odborníka

Podle něj přispívá k tomu, aby město prosperovalo, především kvalitní infrastruktura. „V roce 2026 bude hotový obchvat, staví se také dálnice na Olomouc, takže bude dobré napojení i na krajské město. Vzhledem k tomu, že jsou v Přerově byty levnější než v Olomouci a lidé to k nám budou mít autem za patnáct minut, může se zájem o bydlení v našem městě zase zvýšit,“ soudí.

Město podle primátora Petra Vrány (ANO) v poslední době eviduje zvýšený zájem ze strany investorů. V severozápadní části Přerova hodlá stavět průmyslové haly nový developer. Jedná se o investici za tři miliardy korun.

Za většinou úrazů stojí alkohol, říká ředitel přerovské záchranky Marek Pásek

„Pro Přerov je to obrovská příležitost, protože by mohl nový průmyslový park zaměstnávat až dva a půl tisíce lidí. Developer postaví průmyslové haly a je na něm, aby si domluvil nájemce. Byli ale natolik konkrétní, že nám řekli obory - mělo by to být strojírenství a nějaká sofistikovanější výroba,“ shrnul primátor. V přípravách průmyslového parku v lokalitě Staré Rybníky pokračuje také developer Accolade.