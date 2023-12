Finance jdou i do škol - na ZŠ B. Němcové vymění okna a ZŠ J. A. Komenského v Předmostí se může těšit na rekonstrukci hřiště. Počítá se i s opravou komunikací a parkovišť v ulici Jižní čtvrť II a opravou městských bytů.

Opoziční SPD ruku nezvedla

Opoziční zastupitelé za SPD na jednání už předem avizovali, že rozpočet nepodpoří a ruku pro něj nezvedli. Konkrétní investice zajímaly i zastupitele z koalice Společně pro Přerov.

„Co nás potěšilo, je investice do zpřístupnění náplavky. Nepotěšil nás ale fakt, že každý měsíc dotujeme částkou 300 tisíc Inovační hub. Pokud je o IN-hub takový zájem, jak tvrdíte, proč to stojí 300 tisíc měsíčně a nevydělá si na sebe?,“ ptal se třeba zastupitel Jan Horký (SpP).

Radní ale považují Inovační hub v Blažkově domě za důležitý projekt, který pomáhá mladým lidem a studentům se startem podnikání.

„Myslel jsem si, že fandíte inovacím a všemu, co by přineslo něco nového do města. Zájem je o Inovační hub je obrovský. Máme opravený dům na náměstí, který žije. Centrum chceme oživit a toto je první krok,“ reagoval ale na kritiku náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO). „Za mě je to skvělý projekt, který pomáhá mladé lidi udržet v Přerově, mohou si zde pronajmout prostory a začít podnikat,“ dodal primátor města Petr Vrána (ANO).

Opozici zajímala finanční částka na projekt náplavky, která má v budoucnu oživit břehy řeky Bečvy. V rozpočtu města je na ni vyčleněna částka 1,5 milionu korun.

„V současné době jsme domluveni s Povodím Moravy, které by v rámci srážky na jezu odtěžilo v příštím roce hlínu. Technické služby by provedly analýzu, jestli by mohla být použita jako technický zásyp na skládce. Chtěli bychom do budoucna propojit kulturu i s touto oblastí,“ nastínil náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu a ODS).