Ve výstavní síni Pasáž začala ve čtvrtek výstava „Přerov Sametový“ ke 30. výročí listopadových událostí v roce 1989. Tvoří ji nejen vzpomínky pamětníků na vznik Občanského fóra a události v Přerově, ale především bohatá fotodokumentace. Některé snímky spatří návštěvníci vůbec poprvé.

„Fotografie pocházejí z archivu Jana Čepa, Jaroslava Sypěny a Petra Hotaříka, další dodali také Jaroslav Biolek a Stanislav Žalud. Archivní materiály jsme získali ze Státního okresního archivu v Henčlově a některé i od prvního polistopadového starosty města Petra Dutka,“ řekla kurátorka výstavy Marta Jandová.

Výstava má dvě části - expozice v zadní místnosti s názvem „Ostrůvky svobody“ mapuje neoficiální hudební dění před rokem 1989.

„Přemýšleli jsme, jak bychom fotografie, které tvoří náladu revoluce a jsou reportážní, obohatili, aby bylo téma čistě přerovské. Napadla mě oblast undergroundové hudby - jako ukázky toho, jak se podmínky v kultuře za třicet let změnily,“ popsala Marta Jandová.

Snímky z archivu Petra Hotaříka na výstavě obohatí ukázky samizdatového časopisu Mašurkovské Podzemné, ale i osobní vzpomínky Františka Hrubého, jenž stál u zrodu Občanského fóra.

Lidé se mohou pokochat snímky z recesních festivalů v legendární hospůdce U Olinka, ale i z koncertů kapely Stará dobrá ruční práce v osmdesátých letech. Na výstavě jsou k vidění i zajímavé artefakty - dobová baskytara, koncertní kostým nebo korespondence Pavla Komínka, jednoho ze zakladatelů kapely Stará dobrá ruční práce, s totalitním Ústavem pro kulturně výchovnou činnost.

Lidé tak mohou po pročtení dopisů zjistit, jak propastný je rozdíl mezi možnostmi hudebníků před rokem 1989 a v dnešní době. Kapely totiž v té době musely žádat o schválení písňových textů, a tak se v jedné z korespondencí dočteme i to, že soudruzi „po přečtení textů shledávají za vysoce potřebnou metodickou práci odborníků s autorem.“

Ústřední fotografií výstavy je snímek dvou známých přerovských umělců - zpěváka Pavla Nováka a skladatele Jaroslava Wykrenta.

„V archivu Petra Hotaříka jsme objevili jedinou fotku, na které společně zpívají hymnu Pavel Novák a Jaroslav Wykrent. Petr Hotařík měl film dlouho schovaný, ale teprve teď se z něj podařilo udělat fotky. Byl sám překvapený, co na nich je, a potěšený, že má svou vlastní výstavu po třiceti letech,“ poznamenala Marta Jandová.

Snímky zachycují mítinky v listopadu 1989, ale i reportáž z odstraňování sochy Klementa Gottwalda, první svobodné volby v roce 1990, ekologický pochod a řadu dalších zajímavostí.

O průběhu událostí v listopadu 1989 v Přerově se lidé dočtou prostřednictvím záznamů v kronice města Přerova. K vidění je i dobový tisk Nové Přerovsko. „Protože výstava začala o prázdninách, chceme na její závěr 20. září uspořádat akci v prostorách Pasáže,“ doplnila.

Výstava má návštěvníky vtáhnout do děje, a tak je na ní i zeď, jaká byla v revolučních letech u obchodního domu Prior. Lidé na ní mohou i dnes nechávat své vzkazy. „Pokud bude stát výsledek za to, necháme zeď prostoupit až do našeho času a zůstane v galerii,“ uzavřela Marta Jandová.