V Přerově bleskově roste nový rondel. Na nepřehledném úseku u pekárny

Nepřehledný a řidiči i chodci dlouho kritizovaný úsek silnice u pekárny Racek v Přerově dostane novou podobu. Křižovatka ulic Tovární - Gen. Štefánika - Durychova se změní na okružní, a to v poměrně krátkém čase. Stavba začala tento týden frézováním nejpoškozenějšího úseku a už do konce měsíce by měla být hotová. Investorem je město, které za nový rondel zaplatí téměř milion korun.

Začátek stavby rondelu na nepřehledném úseku u pekárny v Přerově | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Místo je dlouhodobě problematické. Nejhorší je výjezd z Durychovy ulice, kde podle kartogramu dané křižovatky auta v průměru čekají na výjezd šedesát sekund. Dopravní inspektorát navíc tuto křižovatku vyhodnotil jako úsek se zvýšeným počtem dopravních nehod," vysvětlil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO), proč se město rozhodlo situaci urychleně řešit. Po zprovoznění Tovární ulice a úseku od hypermarketu Albert směrem k pekárně se dá navíc očekávat zvýšený nápor vozidel. „Stavba nové okružní křižovatky začala v úterý 19. dubna a do čtvrtku 21. dubna bude probíhat frézování a oprava povrchu v nejpoškozenějším úseku. Do 29. dubna je pak v plánu samotná výstavba rondelu, která je v režii města," upřesnil Tomáš Navrátil. Přerovská radnice investuje do nové okružní křižovatky částku 995 tisíc korun. Kudy objížďkou? Řidiči se musejí připravit na objížďky a komplikace v dopravě. Objízdné trasy pro auta ve směru ze Zlína na Olomouc vedou po ulici 9. května, pro dopravu z Olomouce na Zlín zůstávají k dispozici silnice v ulicích Tovární, Denisova a Gen. Štefánika. „Uzavřena je ulice Tovární od křižovatky Gen. Štefánika - Durychova. Neprůjezdná je i Durychova, a to zhruba sto metrů před křižovatkou Tovární - Gen. Štefánika. Ve Ztracené ulici platí kvůli průjezdu autobusů zákaz zastavení," upřesnil vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu Alexandr Salaba. Na omezení se musejí řidiči připravit i na opačném konci města - už minulý týden totiž začala také stavba kruhového objezdu v ulicích Dluhonská-Polní-Tržní, která uzavřela Dluhonské mosty a cestu k chemičce. Objízdná trasa vede přes estakádu a přes nový nadjezd, který zbudovala Správa železnic. V Přerově začala stavba nového rondelu Intenzivně se pracuje i na stavbě průpichu u autobusového nádraží, kde firma finišuje se stavbou nové cesty v areálu firmy Juta a práce probíhají také v Tovární ulici.