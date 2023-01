„Programové prohlášení Rady města na období 2022 až 2026 vzniklo na základě průsečíků priorit jednotlivých stran a je rozděleno do deseti oblastí. Jednání o něm proběhlo bez emocí a větších kolizí - těch třecích ploch moc nebylo, protože když program tvoří Přerováci, jsou si témata velmi podobná. Většina z nás vidí, co naše město tíží. Témat bylo hodně a museli jsme vybírat priority,“ přiblížil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Město chce udržet úvěrovou zadluženost v přijatelné výši a bez dopadu na investice. Hodlá se také zbavit zbytného majetku.

„K největším investicím patří projekt na rekonstrukci budovy bývalého Emosu na náměstí T. G. Masaryka 16. Čeká nás ale i náročná oprava smuteční síně na hřbitově, jejíž součástí je i zelený projekt. Po dokončení stavby Blažkova domu je také nutné nastavit fungování inovačního hubu,“ nastínil primátor.

Rozuzlit by se mělo i dlouholeté téma Přerova - využití hotelu Strojař.

„Stále platí záměr prodeje a budu rád, když se objekt využije k bytové výstavbě. Pokud bude ve hře uspořádání referenda, o které usiluje opozice, budeme se tím zabývat,“ ujistil Vrána.

Průmyslové zóny

Zahájení stavby dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem může městu přinést nové investiční příležitosti.

„Zaměříme se na vybudování strategických průmyslových zón jako zdroje hospodářského rozvoje a nových pracovních míst. Jedna taková zóna vzniká v lokalitě Staré Rybníky,“ doplnil náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Investoři mají po zahájení posledního úseku D1 o území zájem.

„Kromě D1 pravděpodobně brzy začne i stavba dálnice D55, minimálně úsek Olomouc - Kokory. Také úsek Kokory - Přerov je ve vysoké fázi připravenosti,“ zmínil projekty v oblasti dopravy.

V samotném Přerově chce radnice rozšířit stávající síť cyklostezek - o úseky do Dluhonic a v Lipnické ulici. V plánu je i stezka Pod Valy.

Slevy pro seniory

Město chce být i v následujícím čtyřletém období přátelské k seniorům.

„Chceme vytvořit systém rodinných a seniorských slev pro občany města, do kterého by se zapojil bazén, kino a další instituce. V plánu je i podpora bezpečnosti seniorů prostřednictvím bezplatného poskytnutí hlásičů požárů a nebezpečných plynů,“ zmínil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Tématem je i bezpečnost - rozšíření a inovace kamerového systému či pravidelný monitoring problémových lokalit.

„Zabýváme se také myšlenkou smart kamer, aby nám pomohly s řešením negativních jevů na území města,“ řekl.

Amfiteátr v Michalově

Radniční koalice se zaměří i na obnovu majetku a jeho opravy.

„Chystá se oprava lávky u loděnice, navyšujeme objem do úpravy chodníků a spadá do toho i bytový fond. Pustili jsme se do rekonstrukce 38 městských bytů, které jsou cenově dostupnou a přijatelnou variantou pro naše obyvatele,“ vyjmenoval náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Město se zaměří na výsadbu zeleně a asi tisícovky nových stromů. Pokračovat bude rovněž v protipovodňových opatřeních.

Investice půjdou také do kulturní oblasti. V přerovském parku Michalov má vzniknout multifunkční přírodní amfiteátr, ve kterém by se pořádaly koncerty a divadelní představení. Počítá se zde i s letním kinem.

V oblasti školství se napnou síly na dokončení hřišť a jejich zpřístupnění veřejnosti, ale i postupnou revitalizaci objektů základních a mateřských škol.

Opozice: Chybí vize

Opoziční zastupitelé ale kritizují, že v programovém prohlášení nenašli, jakým směrem by se mělo město dál ubírat.

„Je to v zásadě udržovací režim. Nic moc se nemění, nikam se neposuneme. Ve většině bodů je prohlášení málo konkrétní - například v otázce Strojaře už chtějí mít občané opravdu jasno a chtějí tam bydlet,“ vyjádřil svůj názor lídr opoziční strany Společně pro Přerov Jan Horký.

Opozice podle něj podpoří návrhy, které budou Přerov rozvíjet.

„Především takové, které jsou trvale udržitelné. Co se týče rekonstrukce budovy bývalého Emosu, je tento projekt vágní a chybí nám analýza přínosů a rizik za předpokladu, že se něco nepodaří. Není to promyšlené, je to rozhodování od stolu na základě dojmů,“ míní.

Stejně vnímá programové prohlášení další z opozičních poliků, Dan Chromec (SPD).

„Udržet chod města a tu a tam něco spravit, je sice hezké, ale žádná vize to není. Stále chybí odpověď na otázku, jak město naloží se Strojařem,“ zhodnotil.