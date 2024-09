Odborný, vrchní referent/referentka - návrh zápisu v katastru Nástup možný i dle dohody. Platová třída 9., platový stupeň dle předchozí započitatelné praxe. Náplň práce: Příprava a návrh zápisů v řízeních vedených v protokolech; Zakládání spisů v protokolech; vyznačování plomby, včetně zasílání informace o provedené plombě a o zahájení správního řízení. Zpracovávání návrhu aktualizace údajů souboru popisných informací na podkladě příslušných listin. Spolupráce při odstraňování neúplných nebo nesprávně strukturovaných zápisů v databázi. Zájemci se mohou hlásit: Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 20. září 2024, tj. v této lhůtě - doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 110/15, 772 00 Olomouc, - podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, - podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu ku.proolomokraj@cuzk.cz, nebo - podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: kp8adpb) Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent - návrh zápisu v katastru, Katastrální pracoviště Přerov". V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný referent - poskytování informací KN a PK, poskytování podkladů, nahlížení do KN, Katastrální pracoviště Přerov". Poznámka: Platné a úplné znění výběrového řízení je uveřejněno na elektronické adrese www.cuzk.cz 21 710 Kč

Detail nabízené práce