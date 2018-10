Přerov potrápí další uzavírky, i v Palackého

Pevné nervy a svačinu do auta, aby během dlouhého postávání v kolonách nevyhládli, by si měli v následujících týdnech připravit řidiči, projíždějící Přerovem. Narazí totiž na částečné, ale i úplné uzavírky některých silnic.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Komunikace čeká frézování povrchu, položení nových asfaltových koberců, ale i další úpravy.

Už minulý týden se dělníci pustili do výměny obrusné vrstvy v ulicích Kozlovská a Vsadsko, kde řidiči narazili na omezení provozu.

„Součástí zakázky města za 3 miliony 279 tisíc korun je i oprava zvýšeného přechodu pro chodce a rekonstrukce autobusového zálivu,“ nastínila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Provoz na silnici je v současné době omezen jen částečně, ale v době od 10. do 13. listopadu se komunikace uzavře úplně, a poté zase jen zčásti. Po nové silnici se řidiči projedou až 26. listopadu.

Na komplikace se musejí připravit také řidiči, projíždějící v době od 25. října do 26. listopadu Petřivalského ulicí v Přerově. Úplná uzavírka je zde naplánována v době od 7. do 13. listopadu, a to v úseku před Základní školou Želatovská.

Za opravu město zaplatí 2 miliony 734 tisíc korun a kromě obnovy obrusné vrstvy čeká silnici také výšková úprava vpustí, oprava vodícího dvojřádku a výměna silničních obrub.

Poměrně dlouhá částečná uzavírka komunikace, která potrvá od 22. října do 14. prosince, čeká i náměstí Svobody v Přerově.

„Omezení se ale dotkne pouze cyklistů. Stavební práce na rekonstrukci kanalizace totiž zaberou pruh pro kola a toto opatření umožní zachovat jednosměrný provoz,“ upřesnil Alexandr Salaba z přerovského magistrátu.

Oprava je investiční akcí Vodovodů a kanalizací v Přerově, ale investovat do úprav bude i město, které zaplatí půl milionu korun za obnovu uličních vpustí a nových kanalizačních přípojek.

Oprava propadů

Stavební ruch zavládne i v centru Přerova - konkrétně v Palackého ulici. Frekventovaný tah ve směru na Olomouc potrápí od 5. do 9. listopadu částečná uzavírka - a důvodem je naplánovaná oprava propadů ve vozovce.

„Jedná se o záruční opravu, objednanou Ředitelstvím silnic a dálnic. Uzavírka se plánuje pouze částečná, abychom neochromili provoz, protože jde o páteřní komunikaci. Budou odfrézovány dva úseky po jedenácti metrech - a dělníci vždy za dva dny opraví konstrukční vrstvy a na ně položí tichý asfalt,“ řekl Miloslav Dohnal z přerovského magistrátu.

Koncem listopadu by měla začít také oprava komunikace na křižovatce ulic Čechova a Šířava.

„Silnice projde vyfrézováním, opravou dvojřádků a odvodněním, to vše za 600 tisíc korun. Úplná uzavírka pro osobní dopravu bude trvat deset až čtrnáct dní, takže se řidiči musejí obrnit trpělivostí, protože je čeká cesta po objízdné trase,“ dodal. Autobusová doprava zůstane zachována, s výjimkou jednoho dne, kdy budou dělníci pokládat novou vrstvu v křižovatce.