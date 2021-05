„Nedávno jsem zažil situaci, kdy před poštou v Hranické ulici poskakovalo ve frontě asi patnáct obyvatel Předmostí. Jeden den se otevře v 8 hodin, jindy zase v 10 a lidé v tom mají zmatek. Abych pravdu řekl, už si tady připadáme jako na dědině,“ postěžoval si Karel Stejskal z Předmostí, kde žije pět tisíc obyvatel a je největší místní částí Přerova.

„Jsme už tak dost odříznutí od okolního světa kvůli dopravě a stavbám, které zvýšily hluk a prašnost. Zdržením je pro mě jak cesta z práce autem na poštu, tak i pomalé odbavování u přepážky,“ poznamenala také matka dvou dětí, která bydlí v ulici Dr. Milady Horákové.

Změna provozní doby pošty vadí i lidem v Přerově.

Podle Zdeňka Daňka z Kanceláře primátora, který na radnici vyřizuje stížnosti občanů, ale dosud žádná oficiální petice nedorazila.

„Pro doporučenou zásilku jsem byl na hlavní poště u nádraží natřikrát - nikdy jsem se netrefil do správné hodiny. Teď už raději čekám u okna na pošťačku, aby mi neutekla. Nepřipadá mi normální, aby v bývalém okresním městě startovala pošta v pondělí a ve středu až v deset dopoledne. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je sice od osmi, ale jen do čtyř odpoledne - a to taky nestíhám, protože jsem v práci do pěti,“ konstatoval další z místních.

Fronty? Spíš kvůli covidu

Podle mluvčího Ivo Vysoudila změnila Česká pošta otevírací dobu na vybraných pobočkách na podzim loňského roku.

„K hlavním důvodům, které ke změně přispěly, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření. Důsledkem změn je jednak posun hodin pro veřejnost v některých dnech až do 18 hodin, po čemž klienti často volali, vyšší obsazenost přepážek a lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událostí - například během epidemií,“ vysvětlil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Hlavním principem změny je, jak dodal, nahrazení dvousměnného provozu jednosměnným.

„V praxi to vypadá tak, že místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, zajišťuje nově jeden pracovník přepážku v pondělí a ve středu od otevření pošty až do 18 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8 hodin až do uzavření konkrétní pobočky,“ upřesnil.

Fronty před pobočkami prý nemají souvislost s otevírací dobou, ale spíše s omezením počtu lidí ve vnitřních prostorách v důsledku koronavirových opatření, nařízených vládou.

Kompromis v Dřevohosticích

Lidem z Dřevohostic, kteří počátkem roku protestovali proti provozní době na své pobočce prostřednictvím petice, se podařilo dohodnout kompromis.

„V pondělí a ve středu byla pošta dopoledne zavřená a denně jsem kvůli tomu vyřizoval stížnosti od občanů - nejen místních, ale i z okolních vesnic Radkova Lhota, Radkovy, Křtomil, Lipová, Turovice a Nahošovice,“ přiblížil dřevohostický starosta Petr Dostál.

Jako nepodařený vtip pak lidé považovali informaci na ceduli pošty, která je odkazovala na nejbližší pobočku, jež je v případě uzavření místní provozovny obslouží.

Posílala je totiž do olomoucké Galerie Šantovka, vzdálené asi třicet pět kilometrů. U seniorů, kteří přijeli na poštu na kole třeba z obce Radkovy, vyvolala taková zpráva přinejmenším údiv.

Dnes už jsou občané městyse spokojeni, protože se s poštou podařilo dohodnout na změně provozní doby tak, aby lépe vyhovovala jejich požadavkům.

„Pošta byla dvakrát do týdne, a to v pondělí a ve středu dopoledne, zavřená. Požadovali jsme, aby byla v tyto dny otevřená aspoň jednu hodinu - od 11 do 12 hodin, což se podařilo. Také v úterý, ve čtvrtek a v pátek je otevřeno až do 15 hodin, takže nám už stížnosti od lidí nepřicházejí,“ uzavřel starosta.