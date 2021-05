„Konečně se začalo něco dít. Dnes je to poprvé, a tak se sem přišla podívat spousta lidí - o náš med je velký zájem. Vždycky ale záleží hlavně na počasí, to určuje návštěvnost,“ řekla Jitka Juráňová ze Včelařství Skalička. Lidé si mohli u stánku zakoupit kromě medu také medovinu nebo jako doplňkový sortiment kosmetiku.

Největší fronty se tvořily u stánků s uzeninami, ale také domácím chlebem, frgály a produkty místních farmářů. Ženy zase pečlivě vybíraly letničky do záhonků a sazeničky muškátů. Svůj stánek měla na náměstí také Střední zemědělská škola v Přerově, kde si mohli zákazníci pořídit zeleninové přísady - rajčata, okurky nebo salát.

„Pokud to lidé nestihli sem na farmářské trhy, mohou si přísady zakoupit i v našem školním zahradnictví, které je otevřené od pondělí do pátku v době od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin, v sobotu pak od 8 do 12,“ upřesnila jedna z prodávajících.

Podle Jany Neradilové z Okresní agrární komory, která pro Přerov trhy pořádá, byl mezi prodejci o účast na farmářských trzích velký zájem - jejich počet se ale musel přizpůsobit nastaveným hygienickým opatřením, která vyžadují rozestupy. Na trzích vystavily produkty zhruba dvě desítky prodejců.

„Tentokrát bohužel chybí rukodělné výrobky, jako třeba proutěné košíky, dřevěné vařečky, šperky nebo keramika. Podle posledních opatření vlády je totiž ještě není možné prodávat,“ shrnula. Příští farmářské trhy už se uskuteční podle obvyklého harmonogramu - 13. května, 10. června a po prázdninách pak v termínech 9. září, 7. a 27. října.