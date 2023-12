Od května do prosince. Přesně tak dlouho trvalo uzavření vnitřního Plaveckého areálu v Přerově kvůli rekonstrukci bazénové vany. Nejen široká veřejnost, ale i plavci a vodní pólisté přišli kvůli náročným opravám o své oblíbené sportoviště a museli dojíždět do okolních měst. Plavecký areál díky rekonstrukci za bezmála 30 milionů korun získal moderní sportoviště se závodními parametry.

Vnitřní padesátimetrový bazén se v Přerově uzavřel počátkem května kvůli výměně bazénové vany, jež byla v havarijním stavu. Kompletní rekonstrukce byla nutná kvůli únikům vody a netěsnosti části rozvodových potrubí. Brzy po zahájení stavby bylo jasné, že potížím zdaleka není konec.

Stavařská sebevražda

„Než jsme podali nabídku do výběrového řízení, tak jsem opakovaně přemýšlel, jestli to vůbec udělám, protože oprava bazénového tělesa je taková stavařská sebevražda. Nakonec se nám podařilo zajistit řadu skvělých subdodavatelů a na stavbu jsme použili to nejlepší, co dnes trh nabízí,“ přiblížil zástupce zhotovitelské firmy Aleš Frídl.

Přerovský bazén po rekonstrukci přivítá první plavce

Otevření bazénu se o měsíc zpozdilo kvůli nečekaným komplikacím, které se na stavbě vyskytly. „Měli jsme vyměnit v rámci vzduchotechniky pár kusů potrubí. Během demontáže jsme ale zjistili, že je potrubí zevnitř kompletně rozežrané. Byli jsme tedy nuceni řešit ze dne na den kompletní výměnu potrubí,“ popisoval na slavnostním otevření bazénu, které se uskutečnilo v pátek odpoledne.

Stavba se naplno rozběhla ještě před prázdninami - práce spočívaly v odstranění původní dlažby a obkladů, nesoudržných podkladů a degradovaných betonových konstrukcí. Na závěr přišla pokládka nové dlažby a obkladů bazénové vany.

Obklady na 40 koupelen

„Jen pro představu - obložili jsme za to poměrně krátké období přes 1 700 metrů čtverečních obkladů nebo dlažeb, což je v přepočtu zhruba čtyřicet koupelen,“ poznamenal Frídl.

Pode přerovského primátora Petra Vrány (ANO) vydržel bazén bez zásadnějších oprav od roku 1978 - tedy desítky let. „Je to jedna z největších investic města v letošním roce, protože oprava stála bez DPH téměř 30 milionů korun. Popřál bych přerovské veřejnosti, ať bazén užívá další desetiletí,“ řekl primátor.

Přerovský krytý bazén zavře výměna vany, na půl roku

Dobrou spolupráci se spolky a sportovci během několikaměsíčního provizoria ocenil jednatel Sportoviště Přerov Petr Kouba. „Navzdory tomu, jak nákladné a složité práce to byly, není prodloužení o měsíc tak katastrofální. Velice důležitá byla komunikace se spolky co se týče rozpisu tréninků. Sportovci si museli zajistit náhradní provoz a tréninky v okolních městech - ve Zlíně, Olomouci, někteří jezdili i do Valašského Meziříčí,“ shrnul Kouba.

O třídu lepší bazén

Díky náročné rekonstrukci se vnitřní bazén posunul o třídu výše. „Bazénová vana je znovu obložena modrým keramickým obkladem, je utěsněna a nebude protékat. Moderní jsou i obklady pochůzních ploch s protiskluzovou keramikou, která by měla zvýšit bezpečnost návštěvníků. Nové jsou i startovací bloky a rozvržení drah. Budeme se pokoušet doplnit rovněž nové úložné prostory pro spolky tak, aby byl komfort tréninků vyšší,“ doplnil.

Přerovský bazén se v prosinci otevře, práce finišují

Provozní doba Plaveckého areálu bude v nadcházejícím období k návštěvníkům velkorysá. „Budeme se jim snažit vyjít co nejvíce vstříc, a proto jsme porušili některé zaběhnuté zvyky. Protože tento víkend předpokládáme obrovský zájem, budeme mít otevřeno v sobotu a v neděli, lidé si ale mohou zaplavat i na Štědrý den a během svátků. Novinkou je pak otevření 1. ledna - mnozí lidé si totiž začnou plnit svá novoroční předsevzetí už první den v roce,“ poznamenal Kouba.

Rodiče závodních plavců a trenéři cítí po otevření bazénu úlevu. „Jsem trenérka, ale zároveň i rodič závodní plavkyně a myslím si, že jsme to zvládali statečně. Olomouc zase není tak daleko a dnes mají všichni auta. Samozřejmě - nebylo to úplně komfortní, takže jsme se už těšili na návrat do Přerova. Nové startovací bloky jsou super, skvěle se z nich skáče a snadno nastavitelná je odrazová plocha, takže jsme maximálně spokojení,“ zhodnotila trenérka malých plavců Jana Opravilová.