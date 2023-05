Davy dětských návštěvníků proudily celý víkend do přerovské sokolovny, kde se konala celostátní přehlídka amatérských loutkových divadel. Do Přerova přijely soubory z Prostějova, Uherského Hradiště, Valašského Meziříčí, ale také Čáslavi nebo Prahy.

Přerov patřil tři dny celostátní přehlídce sokolských loutkových divadel. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Součástí přehlídky byl i seminář loutkoherce Martina Kláska, který se stal po smrti Miloše Kirschnera jeho nástupcem v interpretaci slavných loutek Spejbla a Hurvínka. Ochotníky zasvětil do umění vodění marionet.

Loutkové divadlo Sokola má v Přerově dlouholetou tradici a v minulých desetiletích zhlédly jeho představení celé generace dětských diváků. „V sokolovně se začalo hrát v roce 1936, tradice je ale mnohem delší a sahá až do roku 1915. Už od roku 1921 mohly děti zhlédnout každou neděli dvě představení na Palackého škole - hrálo se vždy od Dušiček do Velikonoc,“ přiblížila principálka divadla Přerovský Kašpárek Marie Veřmiřovská.

Podle ní dnes zažívají nedělní pohádky pro děti doslova renesanci a na představení se stojí dlouhé fronty. „Tuto sezonu jsme měli vyprodané téměř každé představení. Je vidět, že děti touží po klasické pohádce a příběhu, který je pro ně srozumitelný. Svou roli hraje samozřejmě i poetika a atmosféra loutkového divadla, která je vtáhne do děje a děti mají na chvíli pocit, že se staly součástí představení,“ řekla Marie Veřmiřovská.

Celostátní přehlídka začala v pátek odpoledne představením Princezna a loupežník v podání Loutkového divadla Sokola z Prostějova. Po slavnostním zahájení v sobotu si návštěvníci užili hned několik představení - jako první vystoupil Přerovský Kašpárek s pohádkou Kašpárek a čerti, po něm následovali pražští loutkoherci, kteří předvedli hru Sedm krkavců.

Kašpárkovo čarování v podání ochotníků z Uherského Hradiště ocenili malí návštěvníci potleskem v sobotu odpoledne, po krátké pauze obsadilo jeviště Loutkové divadlo Sokola Čáslav s pohádkou O čem král nevěděl.

V neděli zhlédli diváci hru Čarovný proutek divadla Sokola Zásada Prokůpek, následovaly Pohádky z pařezové chaloupky v podání ochotníků Sokola Praha Hostivař. Tři zlaté vlasy Děda Vševěda představili divadelníci ze Sokola Praha Libeň a přehlídku uzavřelo v neděli odpoledne sokolské divadlo Pimprlata z Valašského Meziříčí s představením Pejsek a kočička.

Zpestřením byl v sobotu odpoledne seminář loutkoherce Martina Kláska, který vodil slavné loutky Spejbla a Hurvínka a stal se po smrti Miloše Kirschnera jeho nástupcem.

„K marionetám jsem se dostal už v raném mladí a měl jsem to štěstí, že jsem mohl být s Milošem Kirschnerem dvaadvacet let na jevišti a mnohému se od něj naučit - loutkářské profesionalitě, etice i veškerým technikám,“ popsal Martin Klásek.

A jaký je podle něj klíč k dětskému srdci? „Jakmile se začnou loutky chovat jako živí lidé, tak to děti fascinuje. Pokud se chodí jen tak a šmrdlánkuje po jevišti, tak jim to nic neřekne, protože se s loutkami nemohou ztotožnit. To je tedy největší umění - ten, kdo vodí marionety, musí zvládnout pohybovou abecedu i herectví. Záleží i na tom, kdo s loutkoherci studuje, režíruje a dělá technologii. Je to tedy docela věda,“ shrnul.

Dobrou zprávou podle něj je, že si do loutkového divadla v poslední době nachází cestu stále více dětských diváků. „Jsem nesmírně vděčný, že jsou pořád lidé, kteří se divadlu pro děti věnují. Svou roli hraje určitě tradice. Jedna švýcarská firma, která dodnes vyrábí strojky hodinek ručně, má v záhlaví heslo: V tradici je naše budoucnost. A to se mi moc líbí - stejná slova platí i pro loutkové divadlo,“ poznamenal Klásek.

Za dlouholetou činnost obdrželi v sobotu ocenění Svazu českých divadelních ochotníků - Zlatý odznak Skupiny amatérských loutkářů - dlouholetí herci divadla Přerovský Kašpárek - Eva Punčochářová, Alena Miklíková, Helena Šírová, Valerie Kolářová, Michal Takáč a Ondřej Pavelka. Ocenění převzala i principálka Marie Veřmiřovská.

„K Sokolu odnepaměti patřila kulturní činnost a loutkáři jsou naše rodinné stříbro. Je to úžasná tradice a velmi si jí vážíme. Přerovskému souboru přeji i nadále potlesk a rozzářené dětské oči - to si myslím, že je nade všechna ocenění. Prozrazuje totiž, že to soubor dělá dobře,“ zhodnotila Hana Moučková, starostka České obce sokolské, která byla jedním z významných hostů letošní přehlídky. (pu)