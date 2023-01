Expozice mapovaly také tragické kapitoly dějin - masakr na Švédských šancích nebo násilnou kolektivizaci.

Výstavní síň Pasáž se v pátek 27. ledna po téměř desíti letech trvání rozloučila se svými příznivci, protože se do jejích prostor kvůli rekonstrukci budovy bývalého Emosu přestěhují úředníci z občanek a pasů.

Oslava desátých narozenin, které by si galerie připomněla v příštím roce, zaplnila Pasáž do posledního místa. Dorazili na ni výtvarníci, designéři a návštěvníci, kteří nevynechali jedinou výstavu. Vedoucí Pasáže Marta Jandová poděkovala všem, kteří se podíleli na expozicích, ale i oblíbených akcích, které galerie spolu s řadou nadšenců organizovala - Přerovské dvorky, Land art nebo Evropský den hudby.

„Galerie v těchto prostorách vznikla poté, co se informační centrum přesunulo do Městského domu. Byl to nápad našeho ředitele Jaroslava Macíčka, kterému děkuji za to, že nám důvěřoval a nezasahoval do našich výstavních plánů,“ řekla Marta Jandová.

Na všech expozicích se podle ní podílel i nepostradatelný tým grafiků a tiskařů. „Jaroslav Sypěna, Miloš Flašar, ale i skvělá grafička Jana Veselá, která vymyslela naše logo. Zapomenout nemůžu ani na úzkou spolupráci s Muzeem Komenského, státním okresním archivem nebo ornitologickou stanicí v Přerově. Spočítala jsem všechny výstavy, které se zde konaly, a bylo jich 101 - tou poslední je expozice mapující historii včelařství,“ zmínila.

Z Výstavní síně Pasáž se zároveň stalo jakési nepsané zázemí alternativního umění a komunitní centrum. „Velkou výhodou bylo, že tu máme kancelář a nejsme odtrženi od návštěvníků, což bylo velmi důležité. Reakci od lidí jsme tedy měli ihned. Podařilo se nám ale díky tomu vysbírat i archivní materiály od občanů, což by potvrdily archiv i muzeum. Když jsme pořádali historické výstavy, tak nám návštěvníci řekli, co mají doma, a my jsme se vždy snažili, aby alespoň kopie, někdy i originály, skončily tam, kde mají,“ poznamenala Marta Jandová.

Architekt Jan Horký, který se před lety podílel na úpravách prostor pro potřeby galerie, předal Martě Jandové na rozloučenou dárek - kachli. „V roce 2013 jsme nechali vygravírovat kachli se vzkazem pro budoucí generace, až se to tady bude demontovat. Netušil jsem, že to bude tak brzy. Nechal jsme zhotovit novou kachli, která sice trochu vypadá jako náhrobní kámen, ale já budu věřit tomu, že je to základní kámen nového pokračování Pasáže. Je to i vzpomínka pro Martu, která deset let věnovala městu,“ popsal Jan Horký.

"Mělo to ten správný přerovský dech"

A jak vnímají existenci Pasáže lidé, kteří se na výstavách podíleli, nebo ji rádi navštěvovali? „Chodila jsem na každou výstavu, protože to mělo takový ten přerovský dech, a bez něj by to nebylo ono,“ svěřila se třeba designérka Jana Vaňková.

„Každá výstava měla své, ale mně osobně nejvíce utkvěla v paměti ta, která mapovala historii pravěkého Předmostí, protože tato výstava byla opravdu pracná a ještě se z ní dělala publikace. Tu vnímáme všichni jako jeden z největších počinů, protože lidem osvětlila historii pravěkého naleziště v Předmostí,“ shrnul Jaroslav Sypěna.

Vedoucí Pasáže Marta Jandová by byla podle svých slov ráda, kdyby se po „třech letech prázdnin“ galerie vrátila zpět na své místo. Jedná nyní s městem také o možnosti využití prostor bývalého bufetu na náměstí T. G. Masaryka 8, kde by mohla galerie najít přechodné zázemí - a to po dobu rekonstrukce bývalého Emosu.