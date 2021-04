V Přerově přibylo odkladů školní docházky, rodiče trápí nejistota

Ještě dva týdny mají rodiče na to, aby přihlásili své předškoláky do prvních tříd. Učinit tak mají stejně jako loni prostřednictvím podané přihlášky na základní školy, a to nejpozději do 30. dubna. Někteří rodiče však s ohledem na situaci zvažují pro své dítě odklad školní docházky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Podle pracovníků přerovské pedagogicko-psychologické poradny bude letos odkladů více než loni. „Obdrželi jsme mnohem více žádostí o odklad povinné školní docházky. Na Přerovsku evidujeme kolem dvou set devadesáti žádostí, což je přibližně o sedmdesát více než v minulých letech. Předpokládáme, že bychom měli stihnout vyšetřit do konce května všechny klienty," sdělila vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Přerově Silvie Houšťavová. Uzavření školek se projevilo na klientech poradny především v sociální oblasti. „Nezralost předškoláků se projevuje zejména po emoční stránce. Děti jsou více fixované na své rodiče a mají menší schopnost odloučit se," objasnila Silvie Houšťavová. Podle pracovníků poradny ale letos zvažují odklad školní docházky i rodiče, kteří by své dítě za normálních okolností do školy poslali. Trápí je nejistota a vyjadřují své obavy nad tím, jak bude probíhat výuka po prázdninách. „Nechtějí děti posílat do školy, pokud bude distanční výuka. Těmto obavám rozumíme, ale držíme se standardních důvodů nezralosti dítěte pro školní docházku," vysvětlila Silvie Houšťavová s tím, že pokud si někdo z rodičů není jistý, zda je jeho dítě na školu připravené, může se poradnu obrátit. Ta také vydala manuál pro rodiče nazvaný Úspěšný start do školy, podle kterého si mohou ověřit, zda je jejich dítě na školu zralé. Materiál je k dispozici na webu poradny.